Индия нашла виновных в теракте на севере страны: Моди пригрозил жестким возмездием

Однако правительство не предоставило никаких официальных доказательств причастности

Индия обвинила Пакистан в террористической атаке, в результате которой погибли 28 человек и еще 17 пострадали. Как следствие, Нью-Дели уменьшил дипломатические связи и приостановил действие решающего договора с Исламабадом о воде, который был заключен еще в 1960 году.

Об этом пишет The Times of Israel. Отмечается, что министр иностранных дел Индии Викрам Мисри объявил о дипломатических шагах против Пакистана на пресс-конференции в Нью-Дели.

Он заявил, что на специальном заседании кабинета министров, созванном премьер-министром Индии Нарендрой Моди, было решено, что нападение имело "трансграничные" связи с Пакистаном. Однако правительство не предоставило никаких доказательств этому публично.

В ответ Пакистан заявил, что отреагирует более полно на действия Индии уже 24 апреля. Министр обороны Пакистана Хаваджа Мохаммад заявил, что Индия якобы использует "инцидент терроризма" как повод для прекращения договора, от которого она якобы пыталась откреститься уже давно.

В четверг, 24 апреля, премьер-министр Нарендра Моди выдал серьезное предупреждение террористам, пообещав "идентифицировать, отследить и наказать" всех виновных в теракте.

"22 апреля террористы убили невинных людей. Страна в печали и боли после этого инцидента. Мы поддерживаем семьи жертв. Террористам не удастся спастись, против них будут предприняты решительные действия", — сказал премьер-министр Моди.

Он добавил, что наказание будет настолько суровым, что террористы никогда бы такого не представили.

"Сегодня, на земле Бихара (штат на северо-востоке Индии — ред.), я говорю всему миру, Индия идентифицирует, отследит и накажет каждого террориста и его сторонников. Мы будем преследовать их до предела Земли. Дух Индии никогда не будет нарушен терроризмом", — сказал премьер-министр.

В рамках своего ответа Индия приостановила действие Договора о воде Инда в 1960 г., закрыла интегрированный контрольно-пропускной пункт в Аттаре и остановила доступ пакистанцев к путешествиям в соответствии со схемой освобождения от визы SAARC (SVES). Любые визы, выданные ранее, были отменены, и граждане Пакистана в соответствии со SVES имеют 48 часов, чтобы уехать.

Что известно о трагическом событии

Нападение на туристов произошло во вторник, 22 апреля, в живописной горной долине Байсаран спорного региона Кашмир, на который претендуют как Индия, так и Пакистан. В 7 км от месяца нападения находит город Пахалгам, который популярен среди туристов.

Где находится город Пахалгам на карте

Несмотря на меры безопасности в регионе, включая многочисленные контрольно-пропускные пункты и вооруженные патрули, злоумышленникам удалось сломать оборону.

Пакистан – зеленый, Индия – оранжевая, Кашмир – красный

Теракт был самым большим нападением за последние годы на гражданских лиц в этом регионе. Неизвестные боевики убили 26 граждан Индии и 2 иностранцев. Некоторые источники отмечали, что перед расстрелом нападавшие якобы проверяли паспорта у жертв. Свидетели, которым удалось выжить, отмечают, что нападающими были якобы шесть иностранцев, одетых в военную форму. И нацелились они на своих жертв якобы на основе религии.

Индия обвиняет Пакистан в поддержке террористов, которые могли совершить нападение. Между тем, как пишет Aljazeera, в сети ходят сообщения от так называемого "Фронта сопротивления" (TRF), малоизвестной вооруженной группы, которая якобы взяла на себя ответственность за теракт.

Вооруженные повстанцы сражаются за отделение Кашмира от Индии. И до недавнего времени не трогали туристов.

Стоит добавить, что теракт произошел в день визита вице-президента США Джей Ди Венса в Индию. Он встретился с премьером Нарендрой Моди.

Джей Ди Вэнс и Нарандра Моде в Индии 21 апреля 2025

Кто такие TRF

"Фронт сопротивления" выступает против предоставления вида на жительство "аутсайдерам" на спорных территориях. Они ведь якобы могут переклонить демографический состав местности в сторону Индии. Вооруженные повстанцы также борются за отделение Кашмира от Индии. И до недавнего времени не занимали туристов.

Индийские чиновники последовательно утверждают, что TRF является ответвлением или просто фронтом Лашкар-е-Тайба, базирующейся в Пакистане вооруженной группы.

Индия говорит, что Пакистан поддерживает вооруженное восстание в Кашмире, обвинение, которое Исламабад отрицает. Пакистан говорит, что оказывает только дипломатическую и моральную поддержку народу Кашмира.

Некоторые индийские чиновники заявили, что считают, что нападение в 22 апреля на самом деле могло быть делом рук Лашкар-е-Тайбы, при этом TRF взяла на себя ответственность, чтобы запутать расследование Индии по убийствам.

Начиная с 2020 года "Фронт сопротивления" периодически брал на себя ответственность за нападения в регионе.

Ранее "Телеграф" писал, что Индия намерена продавать оружие тем, кто раньше зависел от поставок из России. Правительство Нарендры Моди планирует нарастить экспорт продукции военного назначения в 6 миллиардов долларов к 2029 году.