Дипломатический шпагат: как Украина реагирует на конфликт Индии и Пакистана

Отношения Индии и Пакистана с Россией влияют на отношения с Украиной

Два ядерных государства — Индия и Пакистан — снова оказались на грани войны, и мир внимательно следит за развитием этого конфликта. Украина в этой ситуации решила не становиться ни на одну сторону и сохраняет нейтралитет.

Киев пытается поддерживать хорошие отношения как с Нью-Дели, так и с Исламабадом, поскольку партнерство с обеими странами считает важным. Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по азиатско-тихоокеанскому региону аналитического центра Adastra Антон Ганоцкий.

"Избирать стороны в таком конфликте контрпродуктивно для Украины, поэтому мы и дальше будем придерживаться сложной растяжки в этом геополитическом шпагате", — пояснил эксперт.

По его словам, у обеих стран сложные отношения с Россией, что влияет на их отношения с Украиной. Индия покупает много российской нефти и газа, чем помогает России финансировать войну против Украины. В то же время правительство Индии осудило нападение России и направляет гуманитарную помощь украинцам.

Знаковым был первый зарубежный визит премьера Индии Нарендры Моди после переизбрания, состоявшегося 9 июля прошлого года – он посетил РФ именно в день, когда Россия ударила ракетой по детской больнице Охматдет.

Пакистан также официально не поддерживает ни одну из сторон в российско-украинской войне. Однако как отметил Ганоцкий, Исламабад давно сотрудничает с Украиной в военной сфере и с 2022 года тайно поставляет оружие и боеприпасы для украинских защитников.

"Хотя одновременно с этим, пакистанцы пытаются выстроить стратегические отношения с Россией и являются союзником Китая. В то время как Индия все больше дрейфует в сторону Запада, налаживая прочное партнерство с США и Европой", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто кого поддержит в конфликте Индии с Пакистаном. Эксперт рассказал, на чьей стороне, скорее всего, будут США, Израиль, Турция и Китай.