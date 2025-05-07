Індія та Пакистан обмінялися ракетними ударами: що там відбувається (відео)

Напруга між країнами досягла точки кипіння

Індія таки здійснила обстріл Пакистану. Згідно з інформацією індійських військових, "Операція Сіндур" має на меті знищення інфраструктури терористів, але жоден об’єкт пакистанських військових зворушений не був.

За даними Міноборони Індії в X "дії були цілеспрямованими, зваженими і не мали ескалаційного характеру". Тим часом Пакистан повідомив про закриття повітряного простору на 48 годин.

За даними ЗМІ, Нью-Делі звернулося до Ірану з проханням передати Ісламабаду повідомлення, в якому попередило про підготовку удару і попросило не відповідати на атаку, оскільки вона не має на увазі ескалації. Зазначається, що Тегеран відмовився передавати це повідомлення, назвавши його "образливим та безглуздим".

На тлі цього в місцевих джерелах з’явилося повідомлення, що Пакистан все ж таки завдав удару у відповідь.

"Вийдіть до нас на полі бою, якщо у вас вистачить сміливості, і тоді давайте вирішимо це питання по-чоловічому", — сказав міністр оборони Хаваджа Асіф, звертаючись до індійської сторони. За його словами, противник завдав ударів по цивільним об’єктам та мирним жителям.

За пакистанськими даними, двоє мирних жителів загинули і 12 отримали поранення. Там повідомляють, що збили два індійські літаки.

Як повідомлялося раніше, 22 квітня в індійській частині спірного штату Кашмір стався теракт. Тоді бойовики з групи "Фронт Опору" вбили 25 туристів — 24 громадян Індії та одного громадянина Непалу. Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористів, в Ісламабаді заперечували будь-який зв’язок із нападом. Увечері 29 квітня на кордоні почалися масштабні бойові зіткнення.