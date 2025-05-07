"Это позор": Трамп отреагировал на начало боев между Индией и Пакистаном, в ООН призывают к сдержанности

В Вашингтоне не очень встревожены началом нового конфликта в мире, в отличие от ООН

Президент США Дональд Трамп подверг критике начало боевых действий между Индией и Пакистаном. Американский лидер назвал это "позором" и предположил, что война закончится "очень быстро".

Об этом сообщает британское издание The Guardian. Трампа спросили о начале боевых действий между индийцами и пакистанцами, когда он находился на церемонии приведения к присяге официального советника президента по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.

"Это позор. Мы только что узнали об этом. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет ввиду предыдущих событий. Они конфликтуют уже очень давно. Много-много десятилетий и даже веков. Я надеюсь, что это скоро закончится", — заявил Трамп.

Между тем, в ООН также отреагировали на начало боев между двумя странами. Генеральный секретарь Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан к максимальной военной сдержанности и выразил глубокую обеспокоенность.

"Генеральный секретарь крайне обеспокоен военными операциями Индии через линию контроля и международную границу. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности… Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном", – заявил он ночью 7 мая.

Напомним, в ночь с 6 на 7 мая Индия нанесла ракетные удары по объектам на территории Пакистана. Согласно информации индийских военных, удары были нанесены в рамках "Операции Синдур", направленной на уничтожение инфраструктуры террористов. Пакистан со своей стороны заявил, что удары индийской авиации пришлись по гражданским и пообещал ответ на атаку. Также в Пакистане заявили о сбитии двух индийских самолетов.