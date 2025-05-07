Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что происходит между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан, уже есть обстрелы, новое напряжение. Противостояние Индии и Пакистана имеет глубокие корни. После раздела Британской Индии в 1947 году оба государства претендовали на Джамму и Кашмир. Это привело к трем полномасштабным войнам (1947, 1965, 1971 – здесь был еще вопрос Бангладеш) и многочисленным пограничным конфликтам, в частности в 1999 году во время Каргильской войны.

Основной камень преткновения – статус Кашмира: Индия контролирует большую часть региона, но Пакистан считает его незаконно оккупированным.

С 2019 года, когда Индия упразднила автономный статус Джамму и Кашмира, напряжение возросло. Обе страны ядерные, поэтому прямое военное столкновение всегда было ограничено во избежание катастрофического сценария.

Есть надежда, что большой войны не будет.

Обе страны обладают ядерным оружием и осознают, что полномасштабная война может перерасти во взаимное уничтожение.

США, Китай и ООН не хотят допустить большого конфликта между двумя государствами, ведь это чревато для региональной стабильности и торговли.

Также в обеих странах внутриполитическая ситуация требует стабильности.

Тренд к локализации конфликтов. В 21 веке обе стороны предпочитают локальные удары, гибридные операции и дезинформацию, а не масштабное вторжение.

Таким образом, несмотря на новый виток конфликта, он вряд ли перерастет в полноценную войну и будет носить локальный характер.

Источник: пост Коваленко в Telegram