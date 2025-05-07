"Це ганьба": Трамп відреагував на початок боїв між Індією та Пакистаном, в ООН закликають до стриманості

У Вашингтоні не дуже стривожені початком нового конфлікту в світі, на відміну від ООН

Президент США Дональд Трамп піддав критиці початок бойових дій між Індією та Пакистаном. Американський лідер назвав це "ганьбою" та припустив, що війна закінчиться "дуже швидко".

Про це повідомляє британське видання The Guardian. Трампа запитали про початок бойових дій між індійцями та пакистанцями, коли він перебував на церемонії приведення до присяги офіційного радника президента з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа.

"Це ганьба. Ми щойно дізналися про це. Думаю, люди здогадувалися, що щось станеться з огляду на попередні події. Вони конфліктують уже дуже давно. Багато-багато десятиліть і навіть століть. Я сподіваюся, що це скоро закінчиться", – заявив Трамп.

Тим часом в ООН також відреагували на початок боїв між двома країнами. Генеральний секретар Антоніу Гутерреш закликав Індію та Пакистан до максимальної військової стриманості та висловив глибоке занепокоєння.

"Генеральний секретар украй занепокоєний військовими операціями Індії через лінію контролю і міжнародний кордон. Він закликає обидві країни до максимальної військової стриманості… Світ не може дозволити собі військову конфронтацію між Індією та Пакистаном", – заявив він вночі 7 травня.

Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 травня Індія здійснила ракетні удари по об'єктах на території Пакистану. Згідно з інформацією індійських військових, удари було завдано в рамках "Операції Сіндур" яка має на меті знищення інфраструктури терористів. Пакистан зі свого боку заявив, що удари індійської авіації прийшлися по цивільних та пообіцяв відповідь на атаку. Також у Пакистані заявили про збиття двох індійських літаків.