Цинизм зашкаливает. Как Россия "подогрела" конфликт между Индией и Пакистаном и что говорит сейчас

Россия делает "мирные" заявления, хотя сама продолжает жестокую войну

Уже некоторое время Индия и Пакистан являются двумя крупнейшими покупателями оружия за рубежом и значительную часть из него они закупали в России и Китае.

Индия в последние годы обращается к производителям оружия в США и Франции, а также ряде других стран, став крупнейшим в мире импортером оружия. Об этом пишет The Straits Times.

Раньше Индия закупала у России зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". Эту технику должны были доставить еще в начале 2024 года, однако по итогу страна ее получит в лучшем случае к концу 2026. Такая задержка связана с продолжающейся войной в Украине.

Сейчас зависимость Индии от РФ снизилась с 76% до импорта оружия в 2009-2013 годах до 36% в 2019-2023 годах. Нью-Дели стремится модернизировать свои системы с помощью оружия от ведущих оборонных компаний США и Европы.

В свою очередь Пакистан покупает основную часть оружия у Китая. Известно, что импорт из Китая составил 82% запасов Пакистана с 2019 по 2023 год по сравнению с 51% в 2009 по 2012 год.

"Региональное неравенство сил, усиленное расширением военной машины Индии, заставило Пакистан изучить стратегии смягчения доминирования своего оппонента в обычных военных условиях", — написал исследователь г-н Сардар Джаханзайб Галиб в декабрьской статье для Института стратегических исследований Исламабада.

Россия "за мир" между Индией и Пакистаном

Генеральный консул России Андрей Викторович Федоров, выступая на лекции на тему "Окончание Второй мировой войны и порядок после мировой войны", организованной Советом по международным отношениям Карачи (KCFR) в местной гостинице, стал говорить о необходимости мира между Индией и Пакистаном. И это в то время, как сама Россия ведет полномасштабную войну в Украине и убивает гражданских людей.Об этом пишет Business Recorder.

Федоров заявил о важность дипломатии и прямого общения между двумя южноазиатскими соседями: "Мы серьезно обеспокоены ситуацией между Пакистаном и Индией. Я считаю, что обе страны должны сесть и поговорить".

Он также стал говорить о важности дипломатии, взаимного уважения и многосторонности в сохранении глобального мира и безопасности в сегодняшнем многополярном мире.

Обострение между Пакистаном и Индией – что известно

22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в Пахалгаме, погибли не менее 26 человек, 17 ранены. Пахалгам расположен в Кашмире, на территории, на которую претендуют и Индия и Пакистан. Кашмир находится под контролем Индии. Население там преимущественно мусульманское.

Кашмир на карте

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал происходящее террористической атакой, а глава правящей Индийской народной партии Равиндер Райна обвинил в атаке пакистанских боевиков и пообещал найти и наказать их и тех, кто им помогал. Пакистан отрицает всякую связь с нападением.

На видео: артиллерийские полки пакистанской армии демонстрируют огромную огневую мощь вблизи границ с Индией.

Индия перекрыла воду в реке Инд, текущей в Пакистан, закрыв все четыре шлюза на плотинах и каналах. Пакистан угрожает Индии войной, если вода не будет возвращена и заявляет, что готов применить силу.

Стоит отметить, что Индия и Пакистан многократно воевали между собой, начиная с 1947 года. В этот период произошло по меньшей мере три полномасштабных войны между государствами – Первая Кашмирская война (1947-1949), Вторая Кашмирская война (1965), война за независимость Бангладеш (1971). Кроме того, был ряд ограниченных конфликтов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что какие ядерные арсеналы имеют Индия и Пакистан, и какой катастрофой может обернуться конфликт.