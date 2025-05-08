Это уже войдет в историю. Индия и Пакистан: кто выиграл первый раунд и в чем угрозы для Украины

Индо-пакистанский конфликт влияет и на Украину. Чем грозит новая война

Вечером 6 мая ВВС Индии совершили ракетные удары по нескольким объектам на территории пакистанской части спорного региона Кашмир. Нью-Дели заявил о начале военной операции "Синдур", отчитавшись о ликвидации около 70 "террористов". В ответ Пакистан нанес ракетные удары по индийской авиабазе Сринагаре и сбил несколько индийских истребителей.

На линии столкновения в Кашмире всю ночь шли бои между индийской и пакистанской армиями с использованием артиллерии. В Исламабаде обвиняют Нью-Дели в "неспровоцированной агрессии", являющейся фактическим объявлением войны. В свою очередь, правительство Нарендры Моди объявило об успешном выполнении целей операции, но грозит пакистанцам последствиями в случае "акта мести" со стороны Пакистана.

Чем окончится этот этап индо-пакистанского противостояния? Но какие геополитические последствия несет это обострение для региона и мира в целом?

"Антитеррористическая операция"

Главные удары индийской армии с использованием крылатых ракет были сосредоточены в пакистанском Азаде Кашмире и провинции Пенджаб, направленные против членов исламистских террористических организаций, якобы стоящих за организацией теракта в Кашмире 23 апреля. Министерство обороны Индии заявило, что ни один пакистанский военный объект не был атакован, а действия были "целенаправленными, взвешенными и не носившими эскалационный характер". Так, в результате индийской операции был зафиксирован удар по мечети, связанной с Маулана Масудом Азхаром, лидером террористической организации "Джайш-э-Мохаммад", ведущей террористическую деятельность на территории Индии.

Несмотря на заявления Нью-Дели об уничтожении 70 "террористов", пакистанские медиа сообщают о 37 жертвах и 57 раненых среди гражданского населения. Кроме того, Индия ударила по ГЭС Нилум-Джелум в пакистанской части Кашмира. Предполагается, что Нью-Дели решило нанести точечные ракетные поражения по исламистским базам боевиков в Кашмире для "акта мести" за теракт. Аналогичная ситуация наблюдалась во время индо-пакистанского обострения в 2019 году.

Ответ Пакистана не заставил себя ждать. Пакистанские ВВС нанесли несколько ударов по индийской части Кашмира, включая авиабазу Сриганари. Хотя главным следствием действий армии Пакистана можно назвать сбитие как минимум 3 истребителей ВВС Индии, среди которых французский истребитель четвертого поколения Rafale, что является первым подобным случаем в истории.

На следующий день стороны обменялись ракетными ударами в результате крупнейшего воздушного боя в истории современной авиации с использованием 125 истребителей из обеих стран. Обмен ракетами происходил на расстояниях, иногда более 160 километров. Уже на второй день продолжаются интенсивные боевые действия на линии столкновения в спорном регионе Кашмир. Сообщают уже о первом погибшем военном с индийской стороны.

В целом наземные столкновения носят позиционный характер с использованием артиллерии и стрелкового оружия, без наступательных действий с обеих сторон. Уже сейчас можно констатировать переход индо-пакистанского противостояния на уровень активной фазы конфликта низкой интенсивности, что несет серьезные угрозы для безопасности стабильности региона.

Спецоперация идет по плану?

Первые итоги вооруженного столкновения между Индией и Пакистаном продемонстрировали потенциальные возможности обеих сторон на ведение активных боевых действий. Пакистанская армия фактически унизила ВВС Индии, сбив за одну ночь как минимум 3 истребителя и один БПЛА. ВС Исламской Республики Пакистан (ИРП) занимают отдельную институциональную роль в политической жизни страны, получают значительное финансирование и известны своей высокой дисциплиной. Пакистан фактически выиграл первый раунд противостояния как в военном, так и в информационном плане.

Исламабад активно информирует общественность об ударах Индии и жертвах среди мирного населения, приобретая пропагандистское превосходство в конфликте. Министр информации ИРП постоянно комментирует для мировых медиа ход боевых действий, а правительство страны призывает ООН и международное сообщество к деэскалации. Кроме того. Индия полностью провалила информационное сопровождение операции "Синдур", заявляя о ничем не подтвержденной ликвидации нескольких десятков террористов на пакистанской территории. Потеря же нескольких истребителей, особенно Rafale, стала значительным ударом по авторитету индийской армии.

Правительство Нарендры Моди заявило об успешном выполнении всех целей спецоперации, угрожая Пакистану действиями, если Исламабад будет отвечать. Тем не менее, боевые действия в Кашмире и в небе продолжаются, фиксируя переход конфликта в активную фазу низкой интенсивности с обменом ракетными ударами и локальными столкновениями на линии контроля в Кашмире.

Несмотря на успех Пакистана в первом раунде этого противостояния, Индия имеет значительное военное преимущество над соперником в долгосрочной перспективе, как в человеческих ресурсах, так и в вооружении. Если боевые действия перерастут в полномасштабную войну, то Исламабад заранее окажется в проигрышной позиции, учитывая продолжающийся экономический кризис в ИРП. Угроза использования ядерного оружия со стороны Индии или Пакистана будет актуальна только при ситуации полного поражения одной из сторон, а сейчас такой сценарий в краткосрочной перспективе не предполагается. Предварительный анализ конфликта говорит о продолжении нынешней фазы противостояния в ближайшие несколько дней.

Геополитическая шахматная доска

Новый виток индо-пакистанского конфликта может значительно изменить геополитическую повестку дня в регионе и мире в целом. Великая война двух ядерных государств угрожает, прежде всего, глобальной экономической стабильности, особенно осознавая производственную роль Индии. После нескольких дней молчания США наконец отреагировали на рост напряженности между Нью-Дели и Пакистаном заявлениями Трампа о желании немедленно завершить этот конфликт и контактами госсекретаря Рубио с советником по нацбезопасности индийского правительства Аджитом Довалом. Пока Вашингтон не проявляет серьезной активности по поводу посредничества между конфликтующими сторонами, что может еще больше усугубить ситуацию, так как Индия и Пакистан являются стратегическими партнерами Соединенных Штатов в регионе.

Война грозит значительно усилить влияние Китая в регионе, и ослабить союзника США – Индию. Западные компании массово проводят релокацию собственного производства из Китая, таким образом, остановив этот процесс КНР путем использования инструментов демократии в Бангладеш, Шри-Ланке и Мальдивских островах смогла изгнать из этих стран проиндийские режимы и заменить более лояльные к себе.

Особая угроза нынешнего обострения индо-пакистанского противостояния заключается в расширении конфликта на Бангладеш, где власти изменили внешнеполитический курс в сторону Китая и Пакистана. В прошлом году, проиндийский режим Шейх Хасини Вазед был свергнут в результате революции, а на замену ему пришло правительство Мухаммеда Юнуса, уже успевшее посетить Пекин и Исламабад.

На прошлой неделе бангладешские пограничники захватили в плен индийского солдата, а в индийском публичном пространстве активно говорят о потенциальном вторжении в Бангладеш для обеспечения собственных восточных штатов, соединяющихся с основной частью Индии узким полосовым коридором "Куриное горло". На территории Бангладеш уже говорят о появлении китайских баз в стране, что может спровоцировать Индию в будущем на активные действия.

Иран, Россия и Турция пытаются предлагать свои посреднические возможности в переговорах между Индией и Пакистаном, но на данный момент их усилия не принесли серьезного результата. Конфликт в такой фазе крайне не выгоден Украине, учитывая поставки артиллерийских боеприпасов из Пакистана, усиление РФ и КНР, а также ослабление глобального внимания к российско-украинской войне.