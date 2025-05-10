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Пакистан начал военную операцию против Индии. Ситуация обострилась, страны обменялись ударами (видео)

Автор
Елена Руденко
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Конфликт между странами набирает обороты
Конфликт между странами набирает обороты. Фото Коллаж "Телеграф"

Обе они имеют ядерное оружие

Конфликт между Индией и Пакистаном резко обострился в ночь на субботу, 10 мая. Оба ядерных государства обменялись масштабными ударами, Пакистан заявил о начале военной операции против Индии.

Индия атаковала Пакистан

Как сообщает Clash Report, Индия обстреляла базу военно-воздушных сил Пакистана Нур-Хан в Равалпинде. После взрыва возник пожар.

Также индийские силы запустили крылатые ракеты на базу ВВС Рафики у Шоркота, Джанг. Работала ПВО Пакистана. По предварительным данным, Индия поразила как минимум один пакистанский транспортный самолет С-130 на базе Нур Хан в Равалпинде.

"Индия выпустила ракеты класса "воздух-земля" по авиабазам Нур-Хан, Мурид и Шоркот, все наши объекты в безопасности. Теперь ждите нашего ответа", — заявили в армии Пакистана.

Пакистан объявил о начале военной операции против Индии

В ответ Пакистан объявил о начале операции "Буньян уль Марсус" (от стиха из Корана под названием "Несокрушимая стена"). Вскоре он атаковал Индию, в городах Амритсар и Джамму раздались многочисленные взрывы.

Армия Пакистана заявила об уничтожении индийского хранилища крылатых ракет BrahMos в Беасе, ударе по аэропорту Патанкот. Также Пакистан заявил об уничтожении индийской системы ПВО С-400 в Адампуре посредством гиперзвуковых ракет, выпущенных из истребителей JF-17 Thunder. Также сообщалось о вооруженных столкновениях в приграничных районах Кашмира.

Пакистан оставил часть Индии без света

Пакистан заявил, что его хакеры вывели из строя до 70% индийской электросети. В нескольких штатах Индии зафиксирован масштабный блекаут. Источники в сфере безопасности подтвердили, что страна получила серьезный энергетический удар именно в результате кибератак, направленных на критическую инфраструктуру.

В двух районах штата Джамму и Кашмир полностью прекратилось электроснабжение, что совпало с активностью беспилотников в пограничной зоне. Также сообщается об отключении света в городе Джаландхар, где в воздухе зафиксировали БПЛА, предположительно пакистанского происхождения.

Что происходит между Индией и Пакистаном

Конфликт обострился после теракта 22 апреля в Пахалгаме, индийском Кашмире, где погибли 26 индуистских туристов. Индия обвинила в нападении исламистскую группировку, связанную с Пакистаном. Это стало причиной отзыва послов, приостановки визовых услуг и прекращения соглашений о водных ресурсах.

В ночь на 7 мая Индия начала операцию "Синдур", нанеся ракетные удары по девяти объектам в Пакистане и пакистанскому Кашмиру, которые она считает террористической инфраструктурой. Пакистан заявил, что эти удары привели к гибели 31 гражданского, включая детей, и повреждению мечетей и учебных заведений.

С начала эскалации известно о гибели уже более 50 человек, включая гражданских с обеих сторон. По состоянию на утро 10 мая обе стороны находятся в повышенной боевой готовности. Индия активировала резервные силы, а Пакистан созвал Национальный совет безопасности, ответственный за ядерную политику. Международное сообщество выражает серьезную обеспокоенность возможностью дальнейшей эскалации между двумя ядерными государствами.

Как сообщал "Телеграф", из-за обострения с Индией Пакистан пригрозил уничтожить мир. Мы разбирались, хватит ли у этих двух стран ядерного оружия для Апокалипсиса.

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