Трамп помирил Индию и Пакистан: страны уже назвали условия прекращения огня

В то же время в правительстве Индии предупредили об одном нюансе.

Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня, чему предшествовали ночные переговоры при посредничестве США. Обе стороны подтвердили договоренность, однако Индия предупредила, что в случае террористической атаки с пакистанской территории она оставляет за собой право на жесткий ответ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан достигли соглашения о полном и немедленном прекращении огня. По его словам, это явилось результатом длительных ночных переговоров, в которых активное участие принимали Соединенные Штаты как посредник.

"После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад сообщить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с тем, что они проявили здравый смысл и великий ум", — написал Трамп.

Скриншот сообщения

Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил информацию о достигнутой договоренности по прекращению огня с Индией. Он отметил, что это важный шаг в направлении снижения напряжения между двумя странами и выразил надежду, что это соглашение будет способствовать стабильности в регионе.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Индия и Пакистан достигли соглашения начать переговоры по обсуждению ряда важных вопросов на нейтральной территории. В то же время, в правительстве Индии также заявили договоренность о прекращении огня, однако предупредили, что в случае любой террористической атаки со стороны пакистанских боевиков страна будет рассматривать это как основание для военного ответа.

Детали пока не разглашаются, но заявление о перемирии было сделано на фоне беспокойства международного сообщества из-за риска возникновения вооруженного конфликта между двумя ядерными государствами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что грозит экологии Украины, если Индия и Пакистан используют ядерное оружие.