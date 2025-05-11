Много фруктов и традиционные блюда: что любит есть Эммануэль Макрон

Жена французского президента заставляет его съедать не менее 10 фруктов в день

Президент Франции Эммануэль Макрон, несмотря на насыщенный рабочий график, старается следить за своей диетой. Хотя во время поездки в Украину он наслаждался блюдами локальной кухни, но в другие дни он предпочитает традиционную французскую еду.

Как смог выяснить французский блогер Tibo InShape, у Макрона нет суровой спортивной диеты, так как ему не приходится сталкиваться с серьезными физическими нагрузками. Однако он все равно пытается потреблять много фруктов и овощей, на чем настаивает его жена Бриджитт.

На завтрак у него обычно два апельсина, киви, гранола с медом и натуральный сыр, который обычно готовит его жена. Запивать все это он предпочитает зеленым чаем с лимоном.

Обед состоит из рыбы или других морепродуктов, в добавку идет какой-то гарнир, но обычно это цельнозерновые макароны. В этот период он позволяет себе бокал французского вина.

На ужин Макрон предпочитает омлет с беконом, жареную картофель и салат. Иногда это заменяется какими-то традиционными блюдами французской кухни — бланкет из телятины (Blanquette de veau) или кордон блю (Cordon bleu).

Примечательно, что супруга французского президента активно принимает участие в приготовлении пищи, а иногда Макрону и самому приходится разогревать готовые блюда. Макрон очень умерено употребляет алкоголь, отдавая предпочтение французским винам.

Именно бланкет лидер Франции считает своим любимым блюдом — это традиционное рагу из телятины в белом соусе с овощами и грибами.

Бланкет из телятины (Blanquette de veau)

Кордон блю — это мясо (обычно телятина или курица), завернутое с сыром и ветчиной, панированное и обжаренное. На одном из мероприятий во время избирательной кампании 2017 года Макрон даже пытался заказать его, но ему отказали, так как оно входило в детское меню.

Кордон блю (Cordon bleu)

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие любимые блюда Дональда Трампа. Американский президент предпочитает фастфуд американских гигантов и не может жить без Кока-колы.