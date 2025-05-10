"Макрон стал больше, чем союзником": в СМИ рассказали об отношениях президентов Украины и Франции

Президенты могут говорить друг с другом даже без использования дипломатических каналов

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон за время полномасштабного российского вторжения сблизились настолько, что их теперь можно считать друзьями, а не просто союзниками. Они часто общаются друг с другом по разным каналам и обращаются друг к другу по имени.

Об этом говорится в материале The New York Times. По данным источников издания, они объединены общим интересом — защитить украинский суверенитет не позволить россиянам продвинуться.

"У них редкие отношения доверия и ответственности", — сказала генеральный директор по международным отношениям и стратегии министерства обороны Франции Элис Руфо.

Источники издания отмечают, Макрон видит Зеленского как смелого лидера, олицетворяющего украинское сопротивление. Зеленский считает Мкрона человеком, который держит свое слово и помогает ему наладить отношения со "сложными лидерами" вроде президента США Дональда Трампа.

При этом они даже не пользуются дипломатическими каналами, а просто общаются через защищенные линии WhatsApp и Signal, чтобы что-то перепроверить, обсудить какие-то идеи или сверить повестку дня. Иногда Макрон звонит просто из-за беспокойства, особенно когда россияне устраивают новый обстрел.

Знакомство двух президентов началось в 2019 году и тогда их объединило то, что они оба были своеобразными аутсайдерами, которых далеко не все воспринимали всерьез.

"Макрону понравилась история Зеленского, неожиданного президента, потому что Макрон тоже был неожиданным президентом. Они оба были аутсайдерами, на которых люди не делали ставки", — рассказала бывший министр иностранных дел Франции Натали Луазо.

Отношения между двумя президентами ухудшились после начала российского вторжения, когда Макрон попытался поддерживать контакты с Путиным и попытаться найти способы не давить на Россию чрезмерно. Тогда многие европейцы и украинцы посчитали это проявлением наивности. Однако уже спустя четыре месяца Макрон посетил разрушенный россиянами Ирпень, что стало переломным моментом в отношении президентов.

"Макрон сказал мне: "Нам так повезло, что у нас есть такой человек. Мы можем работать с ним. Мы должны сделать на него ставку. Это того стоит", — вспомнила Луазо итог встречи французского президента с Зеленским.

С тех пор Макрон помогал Зеленскому найти контакты с Трампом и сгладить между ними острые углы. Например, после скандала в Белом Доме лидер Франции помог деликатно наладить отношения. Кроме того, именно он первым выдвинул идею о размещении европейских сил в Украине.

В последнее время, по данным французских дипломатов, содержание разговоров Макрона и Зеленского изменилось, вместо поставок оружия они обсуждают возможности завершения огня, выстраивания отношений с Белым домом и даже ситуацию на поле боя вплоть до названия населенных пунктов.

"Макрон стал больше, чем союзником — я думаю, он стал другом", — отметил режиссер Бернар-Анри Леви, который снимает документальный фильм об Украине и общался для этого с украинским президентом.

Как сообщалось ранее, 10 мая премьер Польши Дональд Туск, премьер Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон приехали в Киев. Позже они провели заседание в формате "коалиции желающих", которая обсуждает возможности отправить своих миротворцев в Украину после прекращения огня.