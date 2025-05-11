Багато фруктів та традиційні страви: що любить їсти Еммануель Макрон

Дружина французького президента змушує його з’їдати щонайменше 10 фруктів на день

Президент Франції Еммануель Макрон, попри насичений робочий графік, намагається стежити за дієтою. Хоча під час поїздки в Україну він насолоджувався стравами локальної кухні, але в інші дні він віддає перевагу традиційній французькій їжі.

Як зміг з’ясувати французький блогер Tibo In Shape, у Макрона немає суворої спортивної дієти, тому що йому не доводиться стикатися з серйозними фізичними навантаженнями. Однак він все одно намагається споживати багато фруктів та овочів, на чому наполягає його дружина Бріджіт.

На сніданок у нього зазвичай два апельсини, ківі, гранола з медом та натуральний сир, який зазвичай готує його дружина. Запивати все це він бере зелений чай з лимоном.

Обід складається з риби або інших морепродуктів, у добавку йде якийсь гарнір, але зазвичай це цільнозернові макарони. У цей період він дозволяє собі келих французького вина.

На вечерю Макрон воліє омлет з беконом, смажену картоплю та салат. Іноді це замінюється на якісь традиційні страви французької кухні — бланкет з телятини (Blanquette de veau) або кордон блю (Cordon bleu).

Примітно, що дружина французького президента активно бере участь у приготуванні їжі, інколи ж Макрону і самому доводиться розігрівати готові страви. Макрон дуже помірковано вживає алкоголь, віддаючи перевагу французьким винам.

Саме бланкет лідер Франції вважає своєю улюбленою стравою – це традиційне рагу з телятини у білому соусі з овочами та грибами.

Бланкет із телятини (Blanquette de veau)

Кордон блю — це м’ясо (зазвичай телятина або курка), загорнуте з сиром та шинкою, пановане та обсмажене. На одному із заходів під час виборчої кампанії 2017 року Макрон навіть намагався замовити його, але йому відмовили, оскільки воно входило до дитячого меню.

Кордон блю (Cordon bleu)

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