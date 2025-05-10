На фото со встречи Макрона с Зеленским в Киеве нашелся интересный момент

Фото сделаны на Майдане Незалежности

Эммануэль Макрон вместе с другими лидерами Европы — Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Дональдом Туском прибыл в Киев в субботу, 10 мая. Вместе с главой Украины Владимиром Зеленским, президент Франции, премьеры Великобритании и Польши и канцлер Германии почтили память украинских героев на Майдане Незалежности.

На фото с мероприятия можно заметить интересный момент – Макрон выглядит значительно выше Зеленского. Хотя, согласно открытым данным, рост президента Украины – 170 см, а президента Франции – 173 см.

Однако на фото разница в росте Зеленского и Макрона кажется значительно большей. Трудно сказать, чем объясняется этот эффект, но глава Франции выглядит значительно выше нашего президента на фото с разных ракурсов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети разгорелись обсуждения загадочной отметины на виске Зеленского, которая появилась на днях. На одном из фото, опубликованных в соцсетях, заметили длинную полоску на виске президента. Комментаторы активно выдвигали гипотезы, что могло оставить такой след. В ОП выдвинули собственное предположение о его происхождении.