Трамп не может прожить и дня без... Что в "сбалансированном" меню президента США

Трамп не любит активные виды спорта, предпочитает гольф

Президент США Дональд Трамп имеет довольно специфическое меню, ведь в нем мало овощей и сбалансированной пищи. Он предпочитает фастфуд, а за день может выпить до 12 банок диетической колы.

"Телеграф" расскажет, что в меню 47-го президента США и какие блюда он предпочитает. Заметим, что, несмотря на свой рацион, Трамп не занимается спортом, а только играет в гольф. А из-за не любви к завтракам, обходится без еды по 14-16 часов.

Что ест Трамп

Завтраки президент США в большинстве своем пропускает, но если все же и завтракает, то выбирает — жареный бекон, яичницу, сладкие мафины или тосты с джемом. Однако его жена довольно часто предлагает в качестве первого приема пищи хлопья Corn Flakes с молоком, а Трамп их не любит. Утром президент пьет черный чай, ведь кофе практически не употребляет.

Газета "Нью-Йорк Таймс" однажды писала, что даже обед не основной прием пищи Трампа. Однако в обеденное время президент США предпочитает фастфуд из McDonald’s или KFC. Трамп также любит мясной рулет, сырную пиццу и пепперони, из супов предпочитает тыквенный крем-суп, но в конце октября и начале ноября.

На десерт Трамп выбирает и круассаны, и мафины, и даже брауни, и печенье Ореоили Vienna fingers. Он любит шоколадный или ванильный коктейль. Однако морепродукты и рыбу президент фактически никогда не ест, ведь в детстве подавился косточкой.

Ужин – основной прием пищи Трампа, на который он выбирает в основном жареные стейки с кетчупом. К слову, прожарку он выбирает максимальную. Его бывший дворецкий в Мар-а-Лаго, Тони Сенекал, однажды признался, что Трамп прямо просил "не добавлять в мясо мусор", то есть без овощей, гарниров или изысканных соусов. А запивать все Трамп любит диетической колой, которой днем может выпить до 12 банок. Раньше даже писали, что в его кабинете на столе есть особая кнопка, чтобы вызвать дополнительную баночку колы.

Учитывая такое меню, Трамп открыто заявлял, что не любит активные виды спорта, кроме гольфа и предвыборной гонки. Интересно, президент США чуть ли не единственный человек, которому в Белом доме подают по два шарика мороженого, хотя стандартная порция — один. Любовь Трампа к фастфуду видна не вооруженным глазом, ведь он не раз публиковал снимки с едой из McDonald’s или KFC. К тому же Трамп не пьет кофе, крепкий алкоголь, иногда может позволить себе пол бокала красного вина.

Любимые блюда Дональда Трампа

McDonald’s : президент обычно заказывает два Биг Мака, два Филе-о-Фиш и шоколадный коктейль, что составляет более 2400 калорий.

: президент обычно заказывает два Биг Мака, два Филе-о-Фиш и шоколадный коктейль, что составляет более 2400 калорий. KFC : здесь он любит жареную курицу и куриные нагетсы.

: здесь он любит жареную курицу и куриные нагетсы. Стейки : Трамп предпочитает хорошо прожаренные стейки, которые обычно заправляет кетчупом.

: Трамп предпочитает хорошо прожаренные стейки, которые обычно заправляет кетчупом. Мясной рулет – одно из самых любимых блюд Трампа, особенно когда его готовит его старшая сестра.

особенно когда его готовит его старшая сестра. Пицца: Трамп любит сырную пиццу и пепперони, хотя обычно не ест корочки.

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