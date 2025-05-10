Стало известно, чем Макрона, Мерца и Стармера кормили в поезде УЗ

Европейским лидерам предложили блюда традиционной украинской кухни

В субботу, 10 мая, премьер Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон посетили Киев, где провели встречу с президентом Владимиром Зеленским. В поезде их кормили украинскими традиционными блюдами.

Детали об этом раскрыл известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. В своем профиле в Facebook он показал, короткий ролик подготовки ко встрече, а также обнародовал меню.

"В эти выходные украинская кухня снова работает на дипломатическом уровне. Потому что, по-моему, это важный элемент дипломатии и продвижения нас", — написал он.

Согласно данным Клопотенко, в меню входили:

Сырники с лекваром

Пирожки с яблоками

Пирожки с вишнями

Качана каша

Львовский сырник

Борщ из печи

Галушки

Палюшки

Голубцы

Буковинская начинка

К блюдам мировым лидерам предложили вина:

Пино Нуар от "Бэйкуш"

Каберне Совиньон от "Виноман"

Алиберное от "Виноман"

Артания от "Бейкуша"

"Першотвір" от "Биологист"

Клопотенко также показал видео, на котором отметил, что Макрон заказал себе борщ и качану кашу, Стармер взял сырники, Туск — галушки, а Мерц — львовские сырники.

Обед для европейских лидеров

Как сообщалось ранее, 10 мая Туск, Стармер, Мерц и Макрон приехали в Киев. Позже они провели заседание в формате "коалиции желающих", которая рассматривает вопросы отправки своих миротворцев в Украину после прекращения огня.