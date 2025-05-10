Стало известно, чем Макрона, Мерца и Стармера кормили в поезде УЗ
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Европейским лидерам предложили блюда традиционной украинской кухни
В субботу, 10 мая, премьер Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон посетили Киев, где провели встречу с президентом Владимиром Зеленским. В поезде их кормили украинскими традиционными блюдами.
Детали об этом раскрыл известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. В своем профиле в Facebook он показал, короткий ролик подготовки ко встрече, а также обнародовал меню.
"В эти выходные украинская кухня снова работает на дипломатическом уровне. Потому что, по-моему, это важный элемент дипломатии и продвижения нас", — написал он.
Согласно данным Клопотенко, в меню входили:
- Сырники с лекваром
- Пирожки с яблоками
- Пирожки с вишнями
- Качана каша
- Львовский сырник
- Борщ из печи
- Галушки
- Палюшки
- Голубцы
- Буковинская начинка
К блюдам мировым лидерам предложили вина:
- Пино Нуар от "Бэйкуш"
- Каберне Совиньон от "Виноман"
- Алиберное от "Виноман"
- Артания от "Бейкуша"
- "Першотвір" от "Биологист"
Клопотенко также показал видео, на котором отметил, что Макрон заказал себе борщ и качану кашу, Стармер взял сырники, Туск — галушки, а Мерц — львовские сырники.
Как сообщалось ранее, 10 мая Туск, Стармер, Мерц и Макрон приехали в Киев. Позже они провели заседание в формате "коалиции желающих", которая рассматривает вопросы отправки своих миротворцев в Украину после прекращения огня.