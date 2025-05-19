На севере становится горячее: Россия активизируется у границы страны НАТО (фото, карты)

Россия активизировала строительство военной инфраструктуры вблизи финской границы — на фоне вступления Финляндии в НАТО и войны в Украине

Россия активно наращивает военное присутствие вблизи границы НАТО. Речь идет о северо-восточной части Альянса — Финляндии. Эта страна имеет в Европе самую длинную общую границу с Россией и стала членом НАТО в 2023 году.

На увеличение количества войск, развертывание самолетов и строительство инфраструктуры на ключевых военных базах указывают спутниковые снимки. В частности, повышенная военная активность зафиксирована в четырех местах: Каменка на Карельском перешейке, Петрозаводске, Североморске-2 и Оленье.

Место расположения военных баз РФ на границе с Финляндией

В Каменке, всего в 60 километрах от финской границы, с февраля 2025 года было установлено более 130 военных палаток. Территория, которая ранее была незастроенная в 2022 году, теперь способна разместить до 2000 солдат.

Каменка в 2022 году

Каменка в 2025 году

Хотя Петрозаводск расположен в 175 км от границы, Россия активно обустраивает там военную инфраструктуру. По состоянию на апрель 2025 года уже построено три больших склада — каждый способен вместить до 50 единиц бронетехники. Четвертый – еще строят. Аналитики предполагают, что основная цель — скрыть реальное количество накапливаемой там техники.

Тем временем за Полярным кругом восстанавливают заброшенную авиабазу Североморск-2. Спутниковые снимки уже зафиксировали несколько вертолетов. Военные эксперты полагают, что готовят взлетно-посадочные полосы для боевой авиации.

Активизацию заметили и на базе Оленья. Именно оттуда, по данным украинских источников, взлетают российские стратегические бомбардировщики, которые используются для ударов по территории Украины.

Оленья на карте

Активизация авиации РФ

Военные аналитики, хотя и не видят сходства с наращиванием сил на границе с Украиной в 2022 году, все же опасаются, что это может быть новой горячей точкой, ведь Северный полярный круг — еще одна территория, за которую ведется спор.

В Финляндии считают, что РФ понадобится около 5 лет, чтобы нарастить уровень войск до угрожающего. Число войск может увеличиться втрое. В НАТО считают, что после окончания войны в Украине войска будут перебрасывать на север, потому что РФ считает Арктику важной для статуса великого государства.

Часть Финляндии и России – за Полярным кругом

Финская армия не велика. На чуть более 5,5 млн населения, 180 000 военнослужащих, 18 400 резервистов, ежегодно восемь подразделений бригадного уровня армии обучают около 20 000 призывников. На вооружении армии — танки Leopard 2A6 и Leopard 2A4 в общей сложности около 200 единиц, около 200 БМП, 700 БТР, 800 полевых пушек и 20 транспортных вертолетов.

Финская армия на учениях

Ранее "Телеграф" рассказывал, что несмотря на небольшую численность, финская армия известна своим противостоянием войскам Советского союза. Речь о зимней войне 1939-1940 годов, когда финская армия три месяца удерживала агрессию СССР и наконец подписала мир с нападающими, нанеся немалые потери как престижу, так и составу армии.