На півночі стає гаряче: Росія активізується біля кордону країни НАТО (фото, карти)

Росія активізувала будівництво військової інфраструктури поблизу фінського кордону — на тлі вступу Фінляндії до НАТО та війни в Україні

Росія активно нарощує військову присутність поблизу кордону НАТО. Мова про північно-східну частину Альянсу — Фінляндію. Ця країна має у Європі найдовший спільний кордон з Росією та стала членом НАТО в 2023 році. .

На збільшення кількості військ, розгортання літаків і будівництво інфраструктури на ключових військових базах вказують супутникові знімки. Зокрема, підвищена військова активність зафіксована у чотирьох місцях: Кам'янка на Карельському перешийку, Петрозаводськ, Сєвєроморськ-2 і Оленья.

Місця розташування військових баз РФ на кордоні з Фінляндією

У Кам'янці, всього за 60 кілометрів від фінського кордону, з лютого 2025 року було встановлено понад 130 військових наметів. Територія, яка раніше була незабудована в 2022 році, тепер здатна розмістити до 2000 солдатів.

Кам'янка в 2022 році

Кам'янка в 2025 році

Хоча Петрозаводськ розташований за 175 км від кордону, Росія активно облаштовує там військову інфраструктуру. Станом на квітень 2025 року вже зведено три великі склади — кожен здатен вмістити до 50 одиниць бронетехніки. Четвертий — ще будують. Аналітики припускають, що основна мета — приховати реальну кількість техніки, яку там накопичують.

Тим часом за Полярним колом відновлюють занедбану авіабазу Сєвєроморськ-2. Супутникові знімки вже зафіксували кілька гелікоптерів. Військові експерти вважають, що готують злітно-посадкові смуги для бойової авіації.

Активізацію помітили й на базі Оленя. Саме звідти, за даними українських джерел, злітають російські стратегічні бомбардувальники, які використовують для ударів по території України.

Оленья на карті

Активізація авіації РФ

Військові аналітики хоч і не вбачають схожості із нарощенням сил на кордоні з Україною в 2022 році, все ж побоюються, що це може бути новою гарячою точкою, адже Північне коло — ще одна територія, за яку ведеться суперечка.

У Фінляндії вважають, що РФ знадобиться близько 5 років, щоб наростити рівень військ до загрозливого. Кількість військ може збільшитися втричі. В НАТО вважають, що після закінчення війни в Україні, війська перекидатимуть на північ, бо РФ вважає Арктику важливою для статусу великої держави.

Частина Фінляндії та Росії - за Полярним колом

Фінська армія не велика. На трохи більше ніж 5,5 млн населення,180 000 військовослужбовців, 18 400 резервістів, Щорічно вісім підрозділів бригадного рівня армії навчають близько 20 000 призовників. На озброєнні армії — танки Leopard 2A6 та Leopard 2A4 загалом близько 200 одиниць, близько 200 БМП, 700 БТР, 800 польових гармат та 20 транспортних гелікоптерів.

Фінська армія на навчаннях

Раніше "Телеграф" розповідав, що, попри невелику чисельність, фінська армія відома своїм протистоянням військам Радянського союзу. Мова про зимову війну 1939-1940 років, де фінська армія три місяці втримувала агресію СРСР та врешті підписала мир з нападниками, завдавши чималих втрат як престижу, так і складу армії.