"Зимняя война" 1939—1940 годов в Финляндии: как маленькая, но отчаянная нация выдержала бой с московской ордой

Победной прогулки, как ожидал Сталин, не получилось

В марте 1939 года с карты Европы окончательно исчезла Чехословакия, преданная странами Запада. Едва ли не самое демократическое государство мира было растерзано нацистской Германией, которой немного "помогли" хортистская Венгрия и недальновидная Вторая Речь Посполитая националистов-"полковников".

Ситуация на европейском континенте стала взрывоопасной. 23 марта утром подразделения вермахта аннексировали Клайпедскую (Мемельскую) область Литвы. В Испании прозвучал последний аккорд гражданской войны – 1 апреля капитулировали остатки республиканской армии и к власти пришел правый консерватор Франсиско Франко, почти три года поддерживаемый немецкими нацистами и итальянскими фашистами. Несколько раньше, в конце марта 1939 года Венгрия с помощью Польши захватила Подкарпатскую Русь (Закарпатье), которая только что провозгласила независимость. Германия и Италия просто "умывали руки", как и западные демократии. 2 апреля итальянцы ворвались в Албанию, но вскоре получили хорошего пинка от греков. До широкомасштабной войны в Старом Свете оставалось четыре месяца.

Ультиматум Москвы

Лидер СССР Иосиф Сталин, поддерживавший испанских республиканцев, очень скоро "забыл" об этом поражении. Уже с конца лета 1939 года он пытался диктовать волю всем участникам надвигавшегося конфликта. Кремль будто бы находился над схваткой, но шаг за шагом готовился получить свои территориальные "подарки" на западных границах, к которым подтягивались огромные военные контингенты.

Вырисовывалась такая конфигурация сторон конфликта: с одной стороны это были западные демократии (Великобритания и Франция), которые имели младших союзников в Европе – Вторую Речь Посполитую, Югославию, Грецию и в то время Румынию. Последняя будет вынуждена летом 1940 года стать на сторону стран Оси (Берлин — Рим — Токио) после оккупации СССР Бессарабии и Северной Буковины. Государства тоталитарного блока – Германия и Италия – с сателлитами (Венгрией и "обрезанной" Словакией) были готовы к наступательным действиям на континенте. На Дальнем Востоке уже вовсю бурлила война в Китае, которую развязала императорская Япония. А японские и советские войска дважды испытывали свои силы – в июле-августе 1938-го у озера Хасан и в мае-сентябре 1939-го на реке Халхин-Гол…

Однако на самом деле инициатива принадлежала канцлеру Германии Адольфу Гитлеру, который считался многими миротворцем. 23 августа 1939 года неожиданно – особенно для коммунистических партий и людей левых взглядов вообще – был подписан Договор о ненападении (Пакт Риббентропа-Молотова) между еще совсем недавно антагонистами – нацистами и коммунистами. Его изюминкой стал Секретный протокол. Гитлер "избрал тайный союз со Сталиным, поделив с ним Восточную Европу на сферы влияния, отдав России Финляндию и страны Балтии, договорившись о разделе Польши и совместном преследовании польского сопротивления. Это был политический, военный и экономический союз двух тоталитарных государств, сопровождаемый отказом Сталина от идеологии антифашизма. Нейтралитет России позволил Гитлеру пойти на риск мировой войны", – писал украинский философ Мирослав Попович в книге "Червоне століття".

Итак, в сентябре 1939 года после Австрии и Чехословакии наступил черед Второй Речи Посполитой, которая уже в конце этого месяца была разгромлена (хотя и не капитулировала, в отличие от Франции летом 1940 года) и разорвана пополам двумя стервятниками. Сталин и Гитлер после этого сделали "рокировку" территориями в своих "сферах влияния": Берлин уступил Литву в обмен на центральную Польшу с Варшавой. Очередь трех государств Балтии (Литвы, Латвии и Эстонии) и Финляндии еще не наступила, хотя давление сталинского СССР на них постепенно увеличивалось.

Советский Союз настойчиво шантажировал эти государства, предложив разместить на их территориях воинские части. Страны Балтии не выдержали давления и с 28 сентября по 10 октября 1939 года сделали первый шаг к оккупации своей территории, подписав кабальные договоры. С Литвой вообще играли иезуитски, "вернув" Виленский (Вильнюсский) край, который в 1920 году аннексировали поляки, чтобы уже летом следующего года оккупировать всю страну целиком.

А вот с Финляндией "этот номер" не прошел: Хельсинки отклонили ультиматум Москвы, добивавшейся размещения гарнизона на Аландских островах и острове Суурсаари (Гогланд) в центральной части Финского залива. Аппетиты Кремля росли. Финны во время переговоров в Москве в октябре 1939 года ссылались на свой нейтральный статус. Попытка Советов навязать и размещение военного контингента на стратегическом полуострове Ханко сроком на 30 лет, совсем рядом со столицей страны, также была отклонена. Как и неравноценный со стратегической стороны "обмен территориями" (Сталин требовал большую часть Карельского перешейка с мощной "Линией Маннергейма", что открывало беспрепятственный путь в столицу Финляндии, а взамен "отдавали" леса в центральной Карелии). Это маленькое, если сравнивать с Советским Союзом, государство уступало коммунистическому монстру по населению в 55 раз!

Война СССР с "финской военщиной"

Терпение Сталина, который сам участвовал в переговорах с финской делегацией, и это вообще редкий случай, лопнуло. 21 ноября 1939 года войскам Ленинградского военного округа и Балтийскому флоту было приказано "в сжатые сроки разгромить сухопутные и морские силы противника". Но ведь надо было найти какой-то повод для начала войны с "финской военщиной"…

Советский пропагандистский плакат, 1939 год

И такой "нашелся" очень скоро — 26 ноября органы НКВД организовали провокацию у маленького советского поселка Майнила близ границы. Якобы финны со своей стороны обстреляли из артиллерии позиции 68-го стрелкового полка РККА. Большевики заявили о гибели четырех и ранении девяти красноармейцев. Естественно, это была инсценированная провокация, о которой сначала 1990-х годов писали и российские историки. Один из них Михаил Семиряга отмечал: "Провокация была устроена, естественно, теми, кому она была выгодна. В этой ситуации она была выгодна только советской стороне, чтобы иметь повод для денонсации договора о ненападении с Финляндией" ("Тайны сталинской дипломатии", 1992).

29 ноября 1939 года СССР разорвал дипломатические отношения с Финляндией. А уже на следующий день, 30 ноября, в 8:00 мск советские войска перешли границу с Финляндией, начав боевые действия. Одновременно произошла бомбардировка Хельсинки и большинства крупных городов – Котка, Оулу, Тампере, Виипури (современный российский Выборг). Советская пресса писала, что жертв среди мирного населения не было, хотя на самом деле погиб 91 человек только в столице.

"Вторжение ошеломило население, которое, несмотря на тревожные настроения и военную мобилизацию, наивно надеялось, что конфликт можно будет предотвратить переговорами. Но уже после первой панической реакции выкристаллизовалось чувство национального единства и осознания, что другого пути, кроме как выстоять до конца, нет. Следовательно, решение Сталина сформировать финское марионеточное правительство и российская пропаганда, что нападение, мол, преследовало цель поддержать финский рабочий класс, оказались бесполезным сотрясением воздуха", – пишет финский историк Генрик Мейнандер в книге "История Финляндии, структуры, переломные моменты".

Подписание в Териоках пакта о признании "Финляндской демократической республики". Справа налево: глава Ленинградского обкома ВКП(б) Андрей Жданов, нарком обороны СССР Климент Ворошилов, Иосиф Сталин и новоназначенный Кремлем глава ФДР Отто Куусинен. Подписывает пакт глава МИД СССР Вячеслав Молотов. 1 декабря 1939 года

Кремль назначил уже 1 декабря 1939 года опытного аппаратчика Коминтерна Отто Куусинена главой "демократического правительства Финляндии". Но коллаборационистов в стране практически не было, даже бывшие красногвардейцы, участвовавшие в кровавой гражданской войне 1918 года, записывались добровольцами и становились на защиту своей родины. Произошла неслыханная консолидация общества, все идеологические споры моментально закончились.

"Линия Маннергейма" (между Ладожским озером и Финским заливом) протяженностью в 130 километров стала главным защитным валом для Финляндии – на пути в Хельсинки. И к началу войны Красная армия имела на границах 24 дивизии (более 425 тысяч бойцов) против 14 дивизий у противника (265 тысяч). Преимущество в количестве орудий и минометов (2876 против 534, то есть в 5,4 раза), танков (2289 против 26, в 88 раз!) и самолетах (2246 против 270, более чем в девять раз!) было впечатляющим.

Карл Густав Эмиль Маннергейм, в то время (фото 1940 года) фельдмаршал финской армии. С 1942 года – маршал

Всю зиму финские войска во главе с героем гражданской войны 1918 года, маршалом Карлом Густавом Маннергеймом оказывали отчаянное сопротивление большевистской орде. Сталин требовал скорейшей победы, и количество личного состава РККА на конец февраля 1940 года уже достигло миллиона солдат и офицеров. Финнам помогали, но дозированно, Великобритания, Франция, США, Швеция, Бельгия, Дания и даже фашистская Италия. Однако без этой помощи (самолеты, пушки, пулеметы, пистолеты, снаряды, винтовки, патроны), в том числе и финансовой, вряд ли финская армия продержалась бы так долго. А вот нацистская Германия, как союзник СССР, способствовала советской агрессии, не позволив "финнам воспользоваться кабелем связи для обращения по радио к США с просьбой о помощи. А в конце войны, когда появилась вероятность высадки в Скандинавии англо-французского десанта, Германия убеждала финнов поскорее заключить мир" (украинский историк Сергей Горобец).

14 декабря 1939 года Советский Союз был исключен из Лиги Наций. "Западные государства уже не могли притворяться, как в случае с Польшей, будто Сталинская агрессия имеет более законные основания, чем Гитлеровская. Весной, когда Красная армия подготовилась к общему наступлению, британское правительство было вынуждено сжалиться над финскими мольбами о помощи через Нарвик и Лапландскую железную дорогу. Был даже план бомбардировать Бакинское нефтяное месторождение, отплатив таким образом за советскую помощь нацистам", – писал британский историк Норман Дэвис в фундаментальной книге "Европа. История".

7 декабря 1939 г ода близ села Суомуссалми началась грандиозная битва, которая продолжалась более месяца и завершилась разгромом двух советских дивизий 9-й армии – 163-й и 44-й стрелковой. Сталинские военачальники считали, что это легкая задача – разрезать страну пополам в направлении портового города Оулу на побережье Ботнического залива Балтики (туда отправлялись извне основные военные транспорты с вооружением и снаряжением для финнов). Однако сначала 163-я дивизия начала отчаянный рейд на запад в условиях страшных морозов (минус 30!) и оказалась в ловушке, без снабжения. К концу декабря она была уничтожена.

Замёрзший советский солдат, установленный финскими бойцами как предупреждение

На помощь ей отправили 44-ю дивизию, которая была разгромлена на Раатской дороге. Финны, имевшие более чем вдвое меньшие силы, разбивали колонны советских войск на отдельные части, которые изолировали, а затем и уничтожали мобильными группами. Потери советских войск в этой битве, а скорее методической бойне, были впечатляющими – до 27 тысяч убитыми и замерзшими. В этих дивизиях служило много украинцев (почти половина личного состава).

Уничтоженная советская техника на Раатской дороге

Победной прогулки, которой ожидал Сталин, не получилось. Бесконечным потоком на север отправляли войска и технику.

Препятствия из камней, колючая проволока на "Линии Маннергейма". Вдали финский бункер

Более трех месяцев продолжался штурм "Линии Маннергейма". Лишь в начале марта в западной части укрепления были прорваны, а 13 марта советские войска, имея огромное численное и техническое преимущество, взяли штурмом город Виипури, который и превратили вскоре в Выборг. Местное население заранее было эвакуировано. В общей сложности более полумиллиона финнов покинули свои дома…

"Единая нация способна пережить самые страшные испытания"

Путь на Хельсинки был открыт. Хотя еще утром этого дня в Москве был подписан мирный договор, потому что руководство Финляндии после прорыва "Линии Маннергейма" уже исчерпало все возможные варианты поиска поддержки в мире. По договору Финляндия потеряла почти 10% своей территории (см. карту). Сталин надеялся освободить весь мир и потому решил отложить "советизацию" этой страны на потом. Да и имидж "освободителя народов" и так был сильно испорчен.

Утраченные финские земли после завершения войны

Общие потери советских войск во время этой войны были катастрофическими – до 167 тысяч убитыми и более 207 тысяч ранеными и обмороженными, 5572 человека попали в плен; по разным данным, потеряно в финских и карельских снегах более 1200 танков, более 260 самолетов. Потери финской армии были ощутимы как для маленькой страны, но их трудно сравнить с потерями противника: 25 904 погибших и пропавших без вести, 43 557 раненых, до 1100 пленных, до 30 танков и 62 самолета.

Карл-Густав Эмиль Маннергейм в своем завещании уже после завершения Второй мировой войны – и эти слова актуальны для нас, украинцев – писал: "Я хочу, чтобы в сознании будущих поколений запечатлелся только один урок: несогласие в собственных рядах смертельнее вражеских мечей, а внутренние разногласия открывают двери иностранным захватчикам. Народ Финляндии показал в двух войнах, что единая нация, даже малая настолько, насколько это вообще возможно, способна выдержать невиданное давление и благодаря единству пережить самые страшные испытания, которые только может принести судьба".

Это и есть руководство к действию не только для будущих поколений финнов, но и для нас, украинцев. Пример отважной Финляндии уникален для XX века. Давид не поднял руки перед Голиафом и в неравной борьбе сохранил свою честь.