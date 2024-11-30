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"Зимняя война" 1939—1940 годов в Финляндии: как маленькая, но отчаянная нация выдержала бой с московской ордой

Автор
Сергей Махун
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Финские пулеметчики во время советско-финской войны
Финские пулеметчики во время советско-финской войны

Победной прогулки, как ожидал Сталин, не получилось

В марте 1939 года с карты Европы окончательно исчезла Чехословакия, преданная странами Запада. Едва ли не самое демократическое государство мира было растерзано нацистской Германией, которой немного "помогли" хортистская Венгрия и недальновидная Вторая Речь Посполитая националистов-"полковников".

Ситуация на европейском континенте стала взрывоопасной. 23 марта утром подразделения вермахта аннексировали Клайпедскую (Мемельскую) область Литвы. В Испании прозвучал последний аккорд гражданской войны – 1 апреля капитулировали остатки республиканской армии и к власти пришел правый консерватор Франсиско Франко, почти три года поддерживаемый немецкими нацистами и итальянскими фашистами. Несколько раньше, в конце марта 1939 года Венгрия с помощью Польши захватила Подкарпатскую Русь (Закарпатье), которая только что провозгласила независимость. Германия и Италия просто "умывали руки", как и западные демократии. 2 апреля итальянцы ворвались в Албанию, но вскоре получили хорошего пинка от греков. До широкомасштабной войны в Старом Свете оставалось четыре месяца.

Ультиматум Москвы

Лидер СССР Иосиф Сталин, поддерживавший испанских республиканцев, очень скоро "забыл" об этом поражении. Уже с конца лета 1939 года он пытался диктовать волю всем участникам надвигавшегося конфликта. Кремль будто бы находился над схваткой, но шаг за шагом готовился получить свои территориальные "подарки" на западных границах, к которым подтягивались огромные военные контингенты.

Вырисовывалась такая конфигурация сторон конфликта: с одной стороны это были западные демократии (Великобритания и Франция), которые имели младших союзников в Европе – Вторую Речь Посполитую, Югославию, Грецию и в то время Румынию. Последняя будет вынуждена летом 1940 года стать на сторону стран Оси (Берлин — Рим — Токио) после оккупации СССР Бессарабии и Северной Буковины. Государства тоталитарного блока – Германия и Италия – с сателлитами (Венгрией и "обрезанной" Словакией) были готовы к наступательным действиям на континенте. На Дальнем Востоке уже вовсю бурлила война в Китае, которую развязала императорская Япония. А японские и советские войска дважды испытывали свои силы – в июле-августе 1938-го у озера Хасан и в мае-сентябре 1939-го на реке Халхин-Гол…

Однако на самом деле инициатива принадлежала канцлеру Германии Адольфу Гитлеру, который считался многими миротворцем. 23 августа 1939 года неожиданно – особенно для коммунистических партий и людей левых взглядов вообще – был подписан Договор о ненападении (Пакт Риббентропа-Молотова) между еще совсем недавно антагонистами – нацистами и коммунистами. Его изюминкой стал Секретный протокол. Гитлер "избрал тайный союз со Сталиным, поделив с ним Восточную Европу на сферы влияния, отдав России Финляндию и страны Балтии, договорившись о разделе Польши и совместном преследовании польского сопротивления. Это был политический, военный и экономический союз двух тоталитарных государств, сопровождаемый отказом Сталина от идеологии антифашизма. Нейтралитет России позволил Гитлеру пойти на риск мировой войны", – писал украинский философ Мирослав Попович в книге "Червоне століття".

Итак, в сентябре 1939 года после Австрии и Чехословакии наступил черед Второй Речи Посполитой, которая уже в конце этого месяца была разгромлена (хотя и не капитулировала, в отличие от Франции летом 1940 года) и разорвана пополам двумя стервятниками. Сталин и Гитлер после этого сделали "рокировку" территориями в своих "сферах влияния": Берлин уступил Литву в обмен на центральную Польшу с Варшавой. Очередь трех государств Балтии (Литвы, Латвии и Эстонии) и Финляндии еще не наступила, хотя давление сталинского СССР на них постепенно увеличивалось.

Советский Союз настойчиво шантажировал эти государства, предложив разместить на их территориях воинские части. Страны Балтии не выдержали давления и с 28 сентября по 10 октября 1939 года сделали первый шаг к оккупации своей территории, подписав кабальные договоры. С Литвой вообще играли иезуитски, "вернув" Виленский (Вильнюсский) край, который в 1920 году аннексировали поляки, чтобы уже летом следующего года оккупировать всю страну целиком.

А вот с Финляндией "этот номер" не прошел: Хельсинки отклонили ультиматум Москвы, добивавшейся размещения гарнизона на Аландских островах и острове Суурсаари (Гогланд) в центральной части Финского залива. Аппетиты Кремля росли. Финны во время переговоров в Москве в октябре 1939 года ссылались на свой нейтральный статус. Попытка Советов навязать и размещение военного контингента на стратегическом полуострове Ханко сроком на 30 лет, совсем рядом со столицей страны, также была отклонена. Как и неравноценный со стратегической стороны "обмен территориями" (Сталин требовал большую часть Карельского перешейка с мощной "Линией Маннергейма", что открывало беспрепятственный путь в столицу Финляндии, а взамен "отдавали" леса в центральной Карелии). Это маленькое, если сравнивать с Советским Союзом, государство уступало коммунистическому монстру по населению в 55 раз!

Война СССР с "финской военщиной"

Терпение Сталина, который сам участвовал в переговорах с финской делегацией, и это вообще редкий случай, лопнуло. 21 ноября 1939 года войскам Ленинградского военного округа и Балтийскому флоту было приказано "в сжатые сроки разгромить сухопутные и морские силы противника". Но ведь надо было найти какой-то повод для начала войны с "финской военщиной"…

Советский пропагандистский плакат, 1939 год
Советский пропагандистский плакат, 1939 год

И такой "нашелся" очень скоро — 26 ноября органы НКВД организовали провокацию у маленького советского поселка Майнила близ границы. Якобы финны со своей стороны обстреляли из артиллерии позиции 68-го стрелкового полка РККА. Большевики заявили о гибели четырех и ранении девяти красноармейцев. Естественно, это была инсценированная провокация, о которой сначала 1990-х годов писали и российские историки. Один из них Михаил Семиряга отмечал: "Провокация была устроена, естественно, теми, кому она была выгодна. В этой ситуации она была выгодна только советской стороне, чтобы иметь повод для денонсации договора о ненападении с Финляндией" ("Тайны сталинской дипломатии", 1992).

29 ноября 1939 года СССР разорвал дипломатические отношения с Финляндией. А уже на следующий день, 30 ноября, в 8:00 мск советские войска перешли границу с Финляндией, начав боевые действия. Одновременно произошла бомбардировка Хельсинки и большинства крупных городов – Котка, Оулу, Тампере, Виипури (современный российский Выборг). Советская пресса писала, что жертв среди мирного населения не было, хотя на самом деле погиб 91 человек только в столице.

"Вторжение ошеломило население, которое, несмотря на тревожные настроения и военную мобилизацию, наивно надеялось, что конфликт можно будет предотвратить переговорами. Но уже после первой панической реакции выкристаллизовалось чувство национального единства и осознания, что другого пути, кроме как выстоять до конца, нет. Следовательно, решение Сталина сформировать финское марионеточное правительство и российская пропаганда, что нападение, мол, преследовало цель поддержать финский рабочий класс, оказались бесполезным сотрясением воздуха", – пишет финский историк Генрик Мейнандер в книге "История Финляндии, структуры, переломные моменты".

Подписание пакта о признании Финляндской демократической республики
Подписание в Териоках пакта о признании "Финляндской демократической республики". Справа налево: глава Ленинградского обкома ВКП(б) Андрей Жданов, нарком обороны СССР Климент Ворошилов, Иосиф Сталин и новоназначенный Кремлем глава ФДР Отто Куусинен. Подписывает пакт глава МИД СССР Вячеслав Молотов. 1 декабря 1939 года

Кремль назначил уже 1 декабря 1939 года опытного аппаратчика Коминтерна Отто Куусинена главой "демократического правительства Финляндии". Но коллаборационистов в стране практически не было, даже бывшие красногвардейцы, участвовавшие в кровавой гражданской войне 1918 года, записывались добровольцами и становились на защиту своей родины. Произошла неслыханная консолидация общества, все идеологические споры моментально закончились.

"Линия Маннергейма" (между Ладожским озером и Финским заливом) протяженностью в 130 километров стала главным защитным валом для Финляндии – на пути в Хельсинки. И к началу войны Красная армия имела на границах 24 дивизии (более 425 тысяч бойцов) против 14 дивизий у противника (265 тысяч). Преимущество в количестве орудий и минометов (2876 против 534, то есть в 5,4 раза), танков (2289 против 26, в 88 раз!) и самолетах (2246 против 270, более чем в девять раз!) было впечатляющим.

Карл Густав Эмиль Маннергейм, в то время (фото 1940 года) фельдмаршал финской армии. С 1942 года – маршал
Карл Густав Эмиль Маннергейм, в то время (фото 1940 года) фельдмаршал финской армии. С 1942 года – маршал

Всю зиму финские войска во главе с героем гражданской войны 1918 года, маршалом Карлом Густавом Маннергеймом оказывали отчаянное сопротивление большевистской орде. Сталин требовал скорейшей победы, и количество личного состава РККА на конец февраля 1940 года уже достигло миллиона солдат и офицеров. Финнам помогали, но дозированно, Великобритания, Франция, США, Швеция, Бельгия, Дания и даже фашистская Италия. Однако без этой помощи (самолеты, пушки, пулеметы, пистолеты, снаряды, винтовки, патроны), в том числе и финансовой, вряд ли финская армия продержалась бы так долго. А вот нацистская Германия, как союзник СССР, способствовала советской агрессии, не позволив "финнам воспользоваться кабелем связи для обращения по радио к США с просьбой о помощи. А в конце войны, когда появилась вероятность высадки в Скандинавии англо-французского десанта, Германия убеждала финнов поскорее заключить мир" (украинский историк Сергей Горобец).

14 декабря 1939 года Советский Союз был исключен из Лиги Наций. "Западные государства уже не могли притворяться, как в случае с Польшей, будто Сталинская агрессия имеет более законные основания, чем Гитлеровская. Весной, когда Красная армия подготовилась к общему наступлению, британское правительство было вынуждено сжалиться над финскими мольбами о помощи через Нарвик и Лапландскую железную дорогу. Был даже план бомбардировать Бакинское нефтяное месторождение, отплатив таким образом за советскую помощь нацистам", – писал британский историк Норман Дэвис в фундаментальной книге "Европа. История".

7 декабря 1939 г ода близ села Суомуссалми началась грандиозная битва, которая продолжалась более месяца и завершилась разгромом двух советских дивизий 9-й армии – 163-й и 44-й стрелковой. Сталинские военачальники считали, что это легкая задача – разрезать страну пополам в направлении портового города Оулу на побережье Ботнического залива Балтики (туда отправлялись извне основные военные транспорты с вооружением и снаряжением для финнов). Однако сначала 163-я дивизия начала отчаянный рейд на запад в условиях страшных морозов (минус 30!) и оказалась в ловушке, без снабжения. К концу декабря она была уничтожена.

Замерзший советский солдат, установленный финскими бойцами как предупреждение
Замёрзший советский солдат, установленный финскими бойцами как предупреждение

На помощь ей отправили 44-ю дивизию, которая была разгромлена на Раатской дороге. Финны, имевшие более чем вдвое меньшие силы, разбивали колонны советских войск на отдельные части, которые изолировали, а затем и уничтожали мобильными группами. Потери советских войск в этой битве, а скорее методической бойне, были впечатляющими – до 27 тысяч убитыми и замерзшими. В этих дивизиях служило много украинцев (почти половина личного состава).

Уничтоженная советская техника на Раатской дороге
Уничтоженная советская техника на Раатской дороге

Победной прогулки, которой ожидал Сталин, не получилось. Бесконечным потоком на север отправляли войска и технику.

Препятствия из камней, колючая проволока на линии Маннергейма. Вдали финский бункер
Препятствия из камней, колючая проволока на "Линии Маннергейма". Вдали финский бункер

Более трех месяцев продолжался штурм "Линии Маннергейма". Лишь в начале марта в западной части укрепления были прорваны, а 13 марта советские войска, имея огромное численное и техническое преимущество, взяли штурмом город Виипури, который и превратили вскоре в Выборг. Местное население заранее было эвакуировано. В общей сложности более полумиллиона финнов покинули свои дома…

"Единая нация способна пережить самые страшные испытания"

Путь на Хельсинки был открыт. Хотя еще утром этого дня в Москве был подписан мирный договор, потому что руководство Финляндии после прорыва "Линии Маннергейма" уже исчерпало все возможные варианты поиска поддержки в мире. По договору Финляндия потеряла почти 10% своей территории (см. карту). Сталин надеялся освободить весь мир и потому решил отложить "советизацию" этой страны на потом. Да и имидж "освободителя народов" и так был сильно испорчен.

Утраченные финские земли после завершения войны
Утраченные финские земли после завершения войны

Общие потери советских войск во время этой войны были катастрофическими – до 167 тысяч убитыми и более 207 тысяч ранеными и обмороженными, 5572 человека попали в плен; по разным данным, потеряно в финских и карельских снегах более 1200 танков, более 260 самолетов. Потери финской армии были ощутимы как для маленькой страны, но их трудно сравнить с потерями противника: 25 904 погибших и пропавших без вести, 43 557 раненых, до 1100 пленных, до 30 танков и 62 самолета.

Карл-Густав Эмиль Маннергейм в своем завещании уже после завершения Второй мировой войны – и эти слова актуальны для нас, украинцев – писал: "Я хочу, чтобы в сознании будущих поколений запечатлелся только один урок: несогласие в собственных рядах смертельнее вражеских мечей, а внутренние разногласия открывают двери иностранным захватчикам. Народ Финляндии показал в двух войнах, что единая нация, даже малая настолько, насколько это вообще возможно, способна выдержать невиданное давление и благодаря единству пережить самые страшные испытания, которые только может принести судьба".

Это и есть руководство к действию не только для будущих поколений финнов, но и для нас, украинцев. Пример отважной Финляндии уникален для XX века. Давид не поднял руки перед Голиафом и в неравной борьбе сохранил свою честь.

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#Финляндия #СССР #Вторая мировая война #Сталин #Маннергейм