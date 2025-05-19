Активно форсируют реку. Россияне хотят захватить новый плацдарм на важном направлении фронта (карты)

Хотят подступить к Харькову

Российские захватчики не прекращают попытки пересечь реку Оскол. Враг постоянно совершает штурмовые действия на Харьковщине. Именно поэтому они увеличивают интенсивность атак.

Об этом сообщает начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко. В эфире телеканала "Киев" он рассказал об особенностях боевых действий на этом участке фронта.

"Особенностью нашего направления является то, что здесь нет механизированных штурмов, то есть штурмов на тяжелой технике, но это связано с тем, что мы не даем россиянам наладить переправу через реку Оскол для опрокидывания техники", — отметил Петренко.

По его словам, украинские военные активно уничтожают точки запуска беспилотников, живую силу противника и любые скопления российских войск. Это позволяет эффективно сдерживать попытки неприятеля закрепиться на украинском берегу реки.

Украинские защитники продолжают выполнять боевые задания и удерживать позиции, несмотря на непрерывные попытки россиян прорвать оборону. Враг несет значительные потери в живой силе и технике. Согласно данным DeepState, у реки Оскол на Харьковщине враг не прекращает штурмовые действия. Горячее всего в этом участке — возле сел Каменка, Фиголовка, Новомлынск.

Какая ситуация на Харьковщине сейчас

Какая ситуация на Харьковщине сейчас

Ранее "Телеграф" также писал, что россияне пытаются захватить плацдарм на правом берегу Днепра.