В Вашингтоне признали Украину примером защиты религиозной свободы и настояли на жестких международных мерах против антикультовой сети, которая координируется из Москвы

21—22 мая 2025 года в Вашингтоне (США) на территории Католического университета Америки — одного из ключевых академических центров США под покровительством Ватикана — состоялся Civil Society Congress в рамках международного форума IRF Builders Forum, где собрались ведущие государственные и общественные деятели, чтобы выработать системные подходы к защите религиозной свободы в мире для сохранения демократии.

Мероприятие, проходившее под лозунгом "Breaking Barriers: Pathways to Greater Impact in Advancing Religious Freedom", имело характер многостороннего политико-дипломатического саммита, на котором обсуждали конкретные стратегические инициативы по следующим направлениям: укрепление международного сотрудничества в области защиты религиозной свободы через многостороннюю работу с Конгрессом США, защиту верующих и уязвимых групп в странах Ближнего Востока, реакцию на религиозный геноцид в Африке, освобождение узников совести и привлечение молодежи к защите прав человека. Одной из ключевых тем форума стало разоблачение деятельности экстремистских сетей, координированных из Москвы, действующих под прикрытием антикультовой риторики, и анализ их деструктивного влияния на религиозную политику разных государств.

В форуме приняли участие представители Белого дома, высокопоставленные представители исполнительной власти США и дипломатических структур, в частности: Паула Уайт-Кейн, советник Белого дома по вере и глава Национального совета веры, Патрик Харви, исполняющий обязанности посла по вопросам международной религиозной свободы, Памела Д. Прайор, которая занимала позицию руководителя Бюро международных организаций Госдепартамента, также другие ключевые фигуры, формирующие глобальную политику в области прав человека и религиозных свобод.

Как отмечает политолог Юрий Гаврилечко, который посетил форум , особое внимание представители профильных государственных и международных структур уделили Украине — как стране, которая, несмотря на полномасштабную войну, сохраняет курс на защиту религиозной свободы и институционального суверенитета в этой сфере. В этом контексте отмечалось, что Украина не просто обеспечивает свободу вероисповедания, но и активно противостоит подрывным попыткам внешнего вмешательства, прежде всего, со стороны антикультовых структур, управляемых из России.

По словам Гаврилечко, особого внимания заслуживает явное упоминание на форуме Ирины Кременовской, которую назвали ключевым оперативником в координированной Россией сети дезинформации и репрессий, нацеленной на религиозную независимость Украины. "Ее деятельность, напрямую связанная с Александром Дворкиным, главой RACIRS и известным идеологом религиозных преследований, была публично признана частью более широкой стратегии дестабилизации", — подчеркнул он.

Зал Католического университета Америки в Вашингтоне, округ Колумбия. На экране: Ирина Кременовская. Фото: Форум IRF Builders Forum

Присутствующие на форуме расценили открытие против Кременовской уголовного дела в Украине по статье 161 УКУ "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности и по другим признакам" как прецедент, который демонстрирует, что украинская государственность способна распознавать угрозы демократии и принимать конкретные меры для их нейтрализации.

Участники форума, среди которых были представители Государственного департамента США, ключевые фигуры международной религиозной политики, послы и руководители профильных программ, единогласно квалифицировали действия представителей экстремистской антикультовой сети как угрожающие национальной безопасности, системно нарушающие права человека и подрывающие основы демократического правопорядка.

С трибуны Вашингтонского форума при поддержке правительственных кругов США прозвучало недвусмысленное требование о международном расследовании деятельности антикультовой сети и инициировании персонализированных уголовных дел по отношению ко всем ее участникам. Также был озвучен призыв к введению международных санкций против всех действующих членов антикультовой сети, включая агентов влияния в органах власти и "экспертов".

В заключительном заявлении форума было зафиксировано: антикультизм — это форма организованного экстремизма, используемая в гибридных войнах и политических диверсиях и являющаяся прямой угрозой глобальной безопасности.