У Вашингтоні визнали Україну прикладом захисту релігійної свободи і наполягли на жорстких міжнародних заходах проти антикультової мережі, що координується з Москви

21—22 травня 2025 року у Вашингтоні (США) на території Католицького університету Америки — одного з ключових академічних центрів США під покровительством Ватикану — відбувся Civil Society Congress у рамках міжнародного форуму IRF Builders Forum, де зібралися провідні державні та громадські діячі, щоб виробити системні підходи до захисту релігійної свободи у світі задля збереження демократії.

Цей захід, що проходив під гаслом "Breaking Barriers: Pathways to Greater Impact in Advancing Religious Freedom", мав характер багатостороннього політико-дипломатичного саміту, на якому обговорювали конкретні стратегічні ініціативи за такими напрямами: зміцнення міжнародного співробітництва в галузі захисту релігійної свободи через багатосторонню роботу з Конгресом США, захист вірян та вразливих груп у країнах Близького Сходу, реакція на релігійний геноцид в Африці, звільнення в'язнів сумління та залучення молоді до захисту прав людини. Однією з ключових тем форуму стало викриття діяльності екстремістських мереж, координованих з Москви, що діють під прикриттям антикультової риторики, та аналіз їхнього деструктивного впливу на релігійну політику різних держав.

У форумі взяли участь представники Білого дому, високопоставлені представники виконавчої влади США та дипломатичних структур, зокрема: Паула Вайт-Кейн, радник Білого дому з питань віри та голова Національної ради віри, Патрік Гарві, виконувач обов'язків посла з питань міжнародної релігійної свободи, Памела Д. Прайор, яка обіймала позицію керівника Бюро міжнародних організацій Держдепартаменту, а також інші ключові фігури, що формують глобальну політику у сфері прав людини та релігійних свобод.

Як зазначає політолог Юрій Гаврилечко, який відвідав форум , особливу увагу представники профільних державних і міжнародних структур приділили Україні — як країні, що, попри повномасштабну війну, зберігає курс на захист релігійної свободи та інституційного суверенітету в цій сфері. У цьому контексті наголошувалося, що Україна не просто забезпечує свободу віросповідання, а й активно протистоїть підривним спробам зовнішнього втручання — передусім з боку антикультових структур, керованих із Росії.

За словами Гаврилечка, на особливу увагу заслуговує явна згадка на форумі Ірини Кременовської, яку назвали ключовим оперативником у координованій Росією мережі дезінформації та репресій, націленої на релігійну незалежність України. "Її діяльність, безпосередньо пов'язана з Олександром Дворкіним, главою RACIRS та відомим ідеологом релігійних переслідувань, була публічно визнана частиною ширшої стратегії дестабілізації", — наголосив він.

Зал Католицького університету Америки у Вашингтоні, округ Колумбія. На екрані: Ірина Кременовська. Фото: Форум IRF Builders Forum

Присутні на форумі розцінили відкриття проти Кременовської кримінальної справи в Україні за статтею 161 ККУ "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та за іншими ознаками" як прецедент, який демонструє, що українська державність здатна розпізнавати загрози демократії та вживати конкретних заходів для їхньої нейтралізації.

Учасники форуму, серед яких були представники Державного департаменту США, ключові постаті міжнародної релігійної політики, посли та керівники профільних програм, одноголосно кваліфікували дії представників екстремістської антикультової мережі як такі, що загрожують національній безпеці, системно порушують права людини та підривають основи демократичного правопорядку.

З трибуни Вашингтонського форуму за підтримки урядових кіл США прозвучала недвозначна вимога про міжнародне розслідування діяльності антикультової мережі та ініціювання персоналізованих кримінальних справ щодо всіх її учасників. Також було озвучено заклик до запровадження міжнародних санкцій проти всіх чинних членів антикультової мережі, включно з агентами впливу в органах влади та "експертами".

У заключній заяві форуму було зафіксовано: антикультизм — це форма організованого екстремізму, що використовується в гібридних війнах і політичних диверсіях і є прямою загрозою глобальній безпеці.