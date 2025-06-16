Война Израиля и Ирана показала одну особенность Трампа: что надо учесть Украине

США уже не являются стратегическим партнером Украины, но еще и не заняли пророссийскую позицию

Президент США Дональд Трамп своей реакцией на войну Израиля и Ирана показал особенности своего мышления. В частности стало понятно то, что он будет стоять на стороне победителя.

Об этом рассказал "Телеграфу" политолог Владимир Фесенко. По его словам, сейчас непонятно, кто выигрывает в новой войне на Ближнем Востоке, но Трамп уже успел сменить свою позицию с призывов к Израилю не нападать на Иран до попыток показать, что израильские успехи — почти его собственные.

"Фактор, что Трамп стает на сторону победителя, его надо иметь в виду и использовать. Нам надо помнить от этом, потому что если Россия будет превосходить нас на фронте, то и Трамп будет на стороне России", — сказал он.

Вместе с тем, Фесенко подчеркнул, что Трамп "это совсем не о войне" и сейчас занимает нейтральную позицию в вопросах войны России против Украины. Политолог также отметил, что США на данном этапе уже не являются главным стратегическим партнером для Украины, хотя инерция партнерских отношений еще остается.

Как сообщалось ранее, Трамп ранее рассказал, что Путин хочет выступить в роли посредника на переговорах между Израилем и Ираном. Во Франции над этой идеей открыто посмеялись.