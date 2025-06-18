У Ирана есть план: какие неприятные сюрпризы будут ждать США, если они вмешаются в войну на стороне Израиля

Несмотря на требование Израиля вступить в войну в США медлят, поскольку последствия могут быть очень тяжелыми

Иран готов атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке, если США решат вмешаться в войну на стороне Израиля. Для атаки на силы США уже готовы ракеты и боевая техника, а также остатки иранских "прокси" в регионе.

Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на чиновников из правительств США и Ирана. Собеседники издания из администрации США, знакомые с докладами разведки, подтвердили, что Израиль оказывает давление на США с требованием срочно вмешаться в войну, прежде всего, для уничтожения завода по обогащению урана в Фордо, который остается неуязвимым для израильского оружия.

Однако в США медлят с решением, поскольку последствия могут быть очень тяжелыми. У Ирана есть четкий план ответа американским войскам. Если США атакуют Иран, йеменская проиранская группировка "Ансар Аллах" (хуситы) снова начнет атаки на судоходство в Красном море – только в начале мая США и хуситы договорились о мире и прекращении этих атак.

Кроме того, под контролем Ирана остаются многочисленные ополченские шиитские группировки в Ираке и Сирии, которые могут атаковать американские базы в этих странах. Также Иран может прибегнуть к минированию Ормузского залива: это замкнет американские военные корабли в ловушке Персидского залива. Двое иранских чиновников подтвердили изданию, что в случае вступления США в войну на стороне Израиля Тегеран моментально атакует военные базы американской армии на Ближнем Востоке, в первую очередь расположенные в Ираке. Мишенями станут все базы США в регионе, причем Иран атакует их напрямую, а не через "прокси"-формирования.

Со своей стороны, командование США приказало войскам на ближневосточных базах находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Это касается в первую очередь баз в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии. Всего в регионе сейчас находятся более 40 тысяч американских военных.

При этом разные мировые СМИ оценивают остатки ракетного запаса Ирана в более чем 1800 баллистических ракет. Это без учета многочисленных дронов воздушного и морского типа, а также других видов вооружения, которое могут применить иранцы.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Путин хочет выступить в роли посредника на переговорах между Израилем и Ираном. Во Франции над этой идеей открыто посмеялись. Известный украинский политолог отметил, что Трамп своей реакцией на войну Израиля и Ирана показал особенности своего мышления. В частности, стало понятно, что он будет стоять на стороне победителя.