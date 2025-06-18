"Исламской Республике конец": сын бывшего монарха Ирана призвал к восстанию против режима аятолл

Реза Пехлеви Кир, старший сын последнего шахиншаха Ирана, поддерживает тесную связь с Израилем и одобряет его действия

Сын бывшего правителя Ирана из династии Реза Пехлеви, покинувшей страну после Исламской революции в 1979 году, выступил с обращением к иранскому народу. Реза Пехлеви Кир, сын последнего шахиншаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, призвал иранцев к восстанию и свержению режима аятолл на фоне противостояния Ирана с Израилем.

Об этом сообщило CNN со ссылкой на официальное заявление Кира, наследного принца династии Пехлеви. Он отметил, что сейчас Иран нуждается в общем восстании: пора покончить с годами "коллективного кошмара", которым стало правление режима аятолл.

"Исламской Республике пришел конец, и она разрушается. Сейчас самое время восстать. Пора вернуть Иран. Мы все вместе. Не беспокойтесь о том, что будет после падения Исламской республики. Иран не вступит в период нестабильности или гражданской войны", – заверил он.

Реза Пехлеви Кир, старший сын последнего шахиншаха Ирана, поддерживает тесную связь с Израилем и одобряет его действия. До момента Исламской революции в 1979 году Израиль имел очень теплые отношения со светским Ираном: так, Мохаммед Реза Пехлеви был одним из первых лидеров стран Ближнего Востока, признавших Израиль как независимое государство. Но отношения двух стран были уничтожены после прихода к власти режима аятолл, которая заставила бежать династию Пехлеви и часть ее сторонников (тех, кому не удалось бежать, заключили в тюрьму и впоследствии казнили исламисты).

Светский Иран

Сейчас трудно в это поверить, но до 1979 года Иран был вполне светским государством, где исламисты почти не оказывали влияния на правительство. Под руководством Мохаммеда Резы Пехлеви страна вестернизировалась быстрыми темпами: в частности, шах предпринял шаги в сторону равноправия женщин, что вызвало истерическую реакцию фундаменталистов, а также поощрял иранский народ жить по западным традициям, а не по шариату. Также он ориентировался в политике на США, был одним из важных союзников Вашингтона на Ближнем Востоке и имел очень хорошие отношения с Израилем: обе страны поддерживали друг друга.

Однако государство Пехлеви уничтожили плохое состояние экономики, коррупция и игнорирование специфики народа: начало "Белой революции" в 1963 году, несмотря на первые успехи, привело к тому, что в 1977 году страна рухнула в жестокий экономический кризис. Реформы не учли слабости экономики страны, которая до начала 1960-х годов оставалась полуфеодальной, а также базировались на нефтяных доходах, поэтому обрушение цен на нефть проделало большую дыру в иранском бюджете. К тому же шах не стеснялся использовать хорошо финансируемый и разветвленный репрессивный аппарат, в том числе печально известную САВАК – службу безопасности страны, подавляя оппозицию.

Кроме того, реформам противостояли религиозные фундаменталисты, которые имели поддержку сельской и городской бедноты. Неудачная земельная реформа привела к тому, что более 40% крестьян мигрировали в города, где для них не было работы – поэтому они сформировали маргинальную среду, где расцвел исламизма радикального толка. К этим маргиналам присоединились муллы, сторонники старого феодального дворянства Ирана, отодвинутые шахом от власти, бедные горожане и многие другие группы.

Свержение правительства и приход к власти исламских радикалов

В 1978-1979 годах в стране произошла Исламская революция: ее возглавил священник из города Кум Рухолла Хомейни, будущий первый аятолла Исламской республики. Причиной начала революции стали репрессии против протестующих в нескольких городах Ирана в январе 1978 года. Жестокость, с которой шахская гвардия разогнала протесты, и неудачные антиинфляционные меры правительства стали причиной тотальной забастовки и беспорядков, парализовавших экономику и жизнь Ирана.

В результате в 1979 году шах покинул Иран, поскольку США предали своего союзника и отказались оказывать ему военную поддержку: президента Картера больше волновал рейтинг, чем проблемы одного из главных американских союзников на Ближнем Востоке. После побега шаха и шахбану (наследника престола) к власти пришли сначала конституционалисты, но затем, на фоне их беспомощности в решении проблем в стране, уже в январе-феврале 1979 фундаменталисты устроили переворот и захватили власть. Лидера сторонников демократии, Бахтияра Шапура, убили в 1991 году иранские агенты в Париже, а большинство сторонников его партии, не успевших бежать за границу, репрессировали.

Рухолла Хомейни стал первой аятоллой Ирана и построил государство на условиях строгого соблюдения исламских законов. В 1989 году после смерти Хомейни его заменил Али Хаменеи, который управляет Ираном и по сей день. Иран надолго стал врагом цивилизованного мира – США, Израиля, Европы, светских монархий Ближнего Востока, а с 2022 года и Украины.

Напомним, что Иран готов атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке в случае если США решат вмешаться в войну на стороне Израиля. Для атаки на силы США уже готовы ракеты и боевая техника, а также остатки иранских "прокси" в регионе.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Путин хочет выступить в роли посредника на переговорах между Израилем и Ираном. Во Франции над этой идеей открыто посмеялись. Известный украинский политолог отметил, что Трамп своей реакцией на войну Израиля и Ирана показал особенности своего мышления. В частности, стало понятно, что он будет стоять на стороне победителя.