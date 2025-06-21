Был сердцеедом с пышной шевелюрой: как принц Уильям выглядел в молодости и сейчас

Принц Уильям является "лицом монархии" нового поколения

Сегодня, 21 июня, принц Уильям Уэльский празднует 43-й день рождения. Наследник британского престола является образцом ответственности и достоинства, а также примерным семьянином. Вместе с супругой Кейт Миддлтон, которая поборола рак, он готовится стать лицом нового поколения британской монархии.

"Телеграф" решил выяснить, каким принц Уильям был в молодости и как выглядит сейчас. Мы узнали о его жизни интересные факты.

Принц Уильям — каким он был в юности и как выглядел

Старший сын короля Чарльза III и принцессы Дианы с юности был сдержанным, но при этом чувствительным, обладая врожденным чувством долга и личного достоинства. С 13 лет он учился в Итонском колледже в Виндзоре и радовал своими успехами в учебе.

Принц Уильям в молодости, Фото: Getty Images

Также Уильям увлекался спортом, а до того, как стал полноценно исполнять обязанности старшего члена королевской семьи, работал пилотом вертолета в Восточноанглийской службе воздушной скорой помощи.

У принца Уильяма біла густая шевелюра, Фото: Getty Images

Уже в юности его рост и светлая шевелюра выделяли его среди сверстников, а внутренний стержень добавлял особую харизму. Как рассказал эксперт по языку тела Джуди Джеймс, в студенческие годы Уильяма считали "сердцеедом", он чувствовал себя свободно, любил находиться в центре внимания, а его улыбка говорила о некоторых чертах плейбоя и тусовщика.

Как в юности выглядел принц Уильям, Фото: Getty Images

Студенческие годы, до того, как ему пришлось сосредоточиться на королевских обязанностях, стали для Уильяма самыми счастливыми. Хотя из-за нежелания брать ответственность, он в молодости едва не потерял Кейт Миддлтон, пара на время рассталась, но вскоре возобновила свой роман.

Принц Уильям вместе с женой и детьми, Фото: Getty Images

Затем Уильям и Кейт поженились и создали крепкую семью. За это время они не только изменили свои взгляды на жизнь, но изменились и внешне. После 30 лет принц Уильям набрал вес и начал стремительно терять волосы. Изначально эта проблема его волновала и в сети писали, что принц Уэльский даже сделал пересадку волос.

Как принц Уильям выглядел в юности и сейчас, Фото: Getty Images

Но с каждым годом его шевелюра становилась все меньше и он начал неоднократно подшучивать над своим облысением. В марте 2025 года, во время визита в Уэст-Мидлендс, он встретился с женщиной с ярко-красными волосами и, восхищаясь ее прической, пошутил: "Посмотрю на ваши волосы — они фантастические! Хотел бы я иметь такие волосы. У меня нет шансов".

Принцу Уильяму исполнилось 43 года, Фото: Getty Images

Но несмотря на это, с возрастом принц Уильям стал более зрелым и элегантным. Чаще всего он появляется на публике в строгих костюмах, что подчеркивает его статус и серьезный подход к обязанностям.

Как сейчас выглядит принц Уильям, Фото: Getty Images

В 2024 году будущий король Великобритании, согласно результатам исследования агентства Reboot, стал лидером рейтинга самых сексуальных лысых мужчин мира, обогнав известных актеров, спортсменов и музыкантов.

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