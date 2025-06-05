Трамп назвал ее "ужасной", а публика критикует: что известно о Меган Маркл и как она изменилась

Меган запустила несколько собственных проектов

Меган Маркл и принц Гарри, который годами помогает украинским ветеранам, не раз становились объектами критики, особенно после того, как решили отказаться от королевских обязанностей и переехать в США. Сейчас пара живет в Калифорнии и развивает свою карьеру, в частности Меган запустила несколько собственных проектов.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась жена принца Гарри и чем конкретно занимается в США. Мы узнали некоторые факты.

Меган Маркл — как изменилась и что о ней известно сейчас

После того как в начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл "вышли" из королевской семьи и уехали из Великобритании, они начали активно развивать собственные медийные проекты. В марте супруги дали интервью Опри Уинфи, которое вызвало широкий резонанс, поскольку Гарри и Меган сделали скандальные заявления о жизни внутри королевской семьи и отсутствии поддержки со стороны дворца.

Меган Маркл и принц Гарри в 2020 году переехали в США, Фото: Getty Images

А в 2022 года на Netflix вышел документальный сериал "Harry & Meghan", в котором пара откровенно рассказала о своей жизни, причинах ухода из королевской семьи и "столкновениях" с британскими СМИ. Такие откровения вызвали волну обсуждения и негодования, особенно со стороны членов королевской семьи, усилив конфликт между ними.

Меган Маркл часто была объектом критики, Фото: Getty Images

Однако для Меган Маркл это не было неожиданностью, поскольку с тех пор, как она стала герцогиней Сассекской, королевская семья не сильно ее жаловала. В частности, Меган критиковал принц Уильям, назвав "чертовой женщиной" из-за ее негативного отношения к персоналу.

Трамп назвал Меган Маркл "ужасной", Фото: Getty Images

Не очень лестно о жене принца Гарри в интервью The New York Post в феврале 2025 высказался и президент США Дональд Трамп. Лидера страны спросили о возможной депортации принца Гарри, но тот ответил, что не собирается предпринимать такие действия, добавив, что у Гарри и так достаточно проблем с женой, которую он назвал "ужасной".

Сейчас Меган Маркл с мужем и двумя детьми: Арчи (2019 года рождения) и Лилибет (2021 года рождения) живут в Калифорнии. Женщина активно развивает собственные инициативы.

Меган Маркл вместе с мужем и сыном, Фото: Getty Images

В январе 2025 года Меган, после пятилетнего перерыва, вернулась в Instagram, опубликовав видео с принцем Гарри. И сейчас за ее жизнью в социальной сети следят 3 миллиона подписчиков.

Меган Маркл развивает собственные проекты

Также герцогиня Сассекская запустила свой бренд lifestyle-продуктов As Ever и первую коллекцию товаров, которые включали мед, варенье, выпечку, раскупили меньше чем за час. И сейчас Меган готовит повторный выпуск этих продуктов.

Меган Маркл запустила свой бренд

С апреля текущего года жена принца Гарри начала вести подкаст, где обсуждает предпринимательство с женщинами, которые успешно запустили свой бизнес. А также Меган запустила свое шоу на Netflix, посвятив его кулинарии, садоводству и домашнему уюту. Сериал уже продлили до третьего сезона.

Как сейчас выглядит Меган Маркл, Фото: Getty Images

Однако ее проект подвергся критике за отсутствие оригинальности и глубины. Главная претензия зрителей заключалась в том, что Меган снимает шоу не в собственном доме, а в локации, которая стилизована под ее жилье. А критик Джеймс Мэрриотт назвал первый эпизод "упражнением в нарциссизме", отметив, что программа наполнена "банальностями и самовосхвалением".

Ее бренд также подвергся сомнениям. Маркетинговые эксперты отметили, что успех проекта больше обусловлен ограниченным количеством продуктов и использованием известных имен, а не интересом самих потребителей.

Меган Маркл с детьми

Что касается популярности Меган Маркл в США, то опрос Redfield & Wilton, проведенный в феврале 2025 года, показал, что 31% американцев относятся к герцогине положительно, а 30% — негативно. По сравнению с другими опросами, сделанными ранее, популярность Меган заметно снизилась.

"Телеграф" писал ранее, украинка встретила принца Уильяма и Кейт на отдыхе. Они поразили ее своими словами.