Тихий посредник. Как небольшая страна на Ближнем Востоте влияет на конфликты во всём мире

Площадью эта страна меньше Киевской области

В июне 2025 года Катар вновь подтвердил статус одного из ключевых дипломатических посредников в региональных и глобальных конфликтах. После иранского ракетного удара по американской базе в Катаре именно премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани убедил Тегеран согласиться на прекращение огня с Израилем. Этот жест не стал неожиданностью — Катар уже несколько лет проводит многостороннюю политику, которая позволяет ему удерживать одновременно тесные связи с Вашингтоном, Тегераном, Москвой и Киевом.

Посредник в ближневосточном конфликте

Согласно сообщению СМИ, после удара Ирана по базе Аль-Удейд Дональд Трамп лично обратился к эмиру Катара с просьбой убедить Иран принять американское предложение о перемирии.

После этого катарский премьер позвонил в Тегеран, и в результате этого разговора Иран согласился на прекращение огня. Ситуация показала: Катар пользуется доверием обеих сторон — и США, и Ирана — в конфликте, где таких стран единицы.

Украина – Катар: каковы отношения стран

Официальные дипломатические отношения между Украиной и Государством Катар были установлены 13 апреля 1993 года. В течение первого десятилетия эти связи оставались сравнительно формальными и ограничивались отдельными экономическими переговорами и участием в многосторонних мероприятиях.

Посольство Украины в Катаре начало работу в ноябре 2012 года в Дохе. Оно стало площадкой не только для дипломатических контактов, но и для гуманитарного, культурного и бизнес-сотрудничества. Посольство Катара в Украине открылось в Киеве в сентябре 2013 года.

С самого начала полномасштабного вторжения России Катар поддержал территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ. Хотя страна не присоединилась к санкциям против России, она проголосовала за ключевые резолюции ООН, осуждающие агрессию РФ.

В ночь на 23 июня 2025 года, когда Иран нанёс ракетный удар по базе Аль-Удейд на территории Катара — ключевому военному хабу США в регионе — украинское Министерство иностранных дел отреагировало практически немедленно. Уже через несколько часов, в 00:23 24 июня, появилась официальная заявление МИД Украины с осуждением иранской агрессии и чётким сигналом поддержки Катара как партнёра.

Украина не только заявила о решительном осуждении атаки, но и прямо связала её с влиянием Россией. В коммюнике МИД было отмечено, что нападение произошло сразу после "углублённых консультаций" представителя Ирана с "покровителями в Москве". Это дипломатически завуалированное, но недвусмысленное утверждение: Киев считает, что Москва была не только осведомлена о планах Тегерана, но и могла иметь к ним прямой отношение.

Возвращение депортированных украинских детей

Один из важнейших направлений катарско-украинского сотрудничества — возвращение украинских детей, незаконно депортированных с временно оккупированных территорий. Катар стал единственным государством, с которым Москва согласовала формат переговоров о возвращении детей.

Например, в 2023 году Президент Зеленский поблагодарил Катар за помощь в возвращении детей в телефонном разговоре с эмиром. В июне 2024 Зеленский посетил Катар для переговоров с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Обсуждались вопросы возвращения украинских детей, поддержка Украинской формулы мира и участие Катара в Саммите мира. Катар подтвердил свою готовность содействовать международным инициативам в поддержку Украины.

Встреча Владимира Зеленского с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Украинская диаспора в Катаре активно взаимодействовала с посольством. Например, в июне 2025 года в посольстве состоялась встреча Украинского детского учебного клуба, посвящённая 11-й годовщине российской агрессии и третьей годовщине полномасштабного вторжения. Обсуждались права детей и их защита.

Встреча Украинского детского учебного клуба в Дохе

Катар играет уникальную роль как посредник в возвращении украинских детей, незаконно депортированных Россией. Это стало одним из ключевых направлений сотрудничества:

2022–2024 годы: Катар использовал свои дипломатические каналы и влияние в России для организации возвращения детей. Например, в селе возле Волновахи трое детей (10, 15 и 17 лет) были вывезены с оккупированной территории при посредничестве Катара после обращения их матери к украинскому омбудсмену.

Октябрь 2023, посольство Катара в России. Украинский мальчик и сотрудник посольства

Апрель 2024: Группа из 16 украинских детей вместе с родными была доставлена в Катар для медицинской, психологической и социальной реабилитации после возвращения из России.

Визит украинского омбудсмена Лубинца в Катар

Январь 2025: При посредничестве Катара было возвращено 53 ребёнка, которые получили необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Катар стал единственной страной, которой Россия согласилась передавать украинских детей, что объясняется его нейтральной позицией и дипломатическими связями.

Военная поддержка

В 2024 году Катар приобрёл у Германии колёсные самоходные артиллерийские установки RCH 155, а позже передал Украине 12 САУ PzH 2000. Это произошло в формате трёхстороннего соглашения Катар–Германия–Украина. Такая поддержка хоть и не масштабная, но показательная: Катар фактически выступил как донор оборонной помощи, что не характерно для стран Персидского залива.

Сотрудничество с Россией

Вместе с тем, Катар не разрывал отношения с РФ даже после начала большой войны в Украине. Это в свою очередь позволяет ему выступать коммуникатором между Киевом и Москвой в гуманитарных вопросах.

Обе страны входят в число ведущих экспортеров природного газа, а в рамках ОПЕК+ часто согласовывают параметры добычи и ценообразования. Этот прагматичный интерес удерживает их от открытой конфронтации. Хотя объём прямой торговли между РФ и Катаром невелик, за кулисами сохраняются:

инвестиционные связи между российскими компаниями и катарским суверенным фондом в третьих странах;

совместные инфраструктурные проекты на глобальном Юге;

культурное сотрудничество в условно нейтральных зонах (например, Чемпионат мира 2022 года, где были присутствия представители РФ).

Посредничество в неближневосточных конфликтах

Роль Катара как посредника в урегулировании конфликтов имеет не эпизодический, а системный характер. Речь идёт о стране, которая в течение последних двух десятилетий последовательно выстраивает дипломатическую идентичность государства-медиатора — независимого игрока, способного вести переговоры с самыми закрытыми режимами, самыми радикальными группировками и самыми влиятельными государствами. Это позволяет Дохе влиять на события в регионах далеко за пределами Персидского залива.

Один из наиболее впечатляющих аспектов катарской внешней политики — её географическая широта. Катар не ограничивается традиционной сферой влияния в арабском мире, а активно участвует в конфликтах:

Иран – США : Катар неоднократно выступал каналом переговоров по освобождению граждан США, удерживаемых в Иране, последний пример — освобождение нескольких американцев в 2023 году.

: Катар неоднократно выступал каналом переговоров по освобождению граждан США, удерживаемых в Иране, последний пример — освобождение нескольких американцев в 2023 году. Венесуэла : Доха помогала в переговорах об освобождении американских заключённых, удерживаемых в Венесуэле.

: Доха помогала в переговорах об освобождении американских заключённых, удерживаемых в Венесуэле. Афганистан : В 2020 году именно Катар стал ключевой платформой для переговоров между США и представителями "Талибана", которые завершились подписанием соглашения о выводе американских войск. Катарский офис талибов в Дохе действовал как неформальное дипломатическое представительство.

: В 2020 году именно Катар стал ключевой платформой для переговоров между США и представителями "Талибана", которые завершились подписанием соглашения о выводе американских войск. Катарский офис талибов в Дохе действовал как неформальное дипломатическое представительство.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп во время визита на Ближний Восток получил чрезвычайно торжественный прием — местные лидеры явно стремились продемонстрировать свое гостеприимство. В Саудовской Аравии для него организовали мобильный "Макдональдс", а в Катаре его кортеж сопровождали патрульные автомобили Tesla Cybertruck.