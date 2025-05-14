Полицейские "Теслы" и всадники на верблюдах: Трампа помпезно встретили в Катаре (видео)

Для американского президента устроили целое шоу

Президент США Дональд Трамп совершил визит на Ближний Восток и похоже местные лидеры пытались показать, что очень рады встрече, поскольку устроили ему помпезный прием. Если в Саудовской Аравии для Трампа подогнали целый передвижной "Макдональдз", то в Катаре его кортеж сопровождали полицейские Tesla Cybertruck.

Об этом сообщает CNN. Отмечается, что Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани лично приветствовал президента США на красной дорожке.

Однако не "Теслами" едиными местные власти пытались впечатлить Трампа. Кортеж в Amiri Diwan, административном здании шейха, встретил почетный караул из десятков всадников на верблюдах и арабских скакунах.

"Мы ценим этих верблюдов — я давно не видел таких", — поделился впечатлениями Трамп.

Эмир в свою очередь рассказал, что он очень польщен визиту американского президента и отметил, что Трамп первый из них, кто официально посетил страну. При этом, будучи посредником во многих региональных конфликтах, Катар выразил надежду, что американский президент сможет принести мир на Ближний Восток

"Я знаю, что вы человек мира. Я знаю, что вы хотите принести мир в этот регион", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в сети спорят из-за видео со встречи Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии. На кадрах видно, что он взял чашку с местным напитком "кахва", немного подержал ее в руках и поставил в сторонку. Пользователи не смогли прийти к единому выводу, сделал ли Трамп это из-за нелюбви к кофеину или из-за протокола безопасности.