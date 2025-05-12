Скандал с "летающим дворцом" для Трампа не утихает: какие опасности он несет

Президенту США предложили такой подарок прямо перед его визитом в Катар

Королевская семья Катара собирается вручить президенту США Дональду Трампу чуть ли не самый дорогой подарок. Речь идет о роскошном Boeing 747-8, который журналисты уже окрестили "летающим дворцом" стоимостью в 400 млн долларов.

Люксовый подарок имеет все шансы запятнать репутацию американскому лидеру и правительству, ведь вокруг него разгорается скандал. Многочисленные иностранные СМИ указывают не только на этические риски, но и физические.

Трамп будет использовать его как президентский борт. После того как президент США покинет свой пост, самолет могут передать в президентскую библиотеку.

Привлекает внимание и то, что президенту США предложили такой подарок прямо перед его визитом в Катар, который состоится на неделе с 12 по 18 мая.

Однако пока президент США будет в Катаре, "летающий дворец" не будет представлен или принят.

Но у Трампа есть и, на первый взгляд, резонные причины принять такой подарок, ведь его нынешний частный самолет, известный как "Trump Force One", – это старый реактивный самолет Boeing 757, впервые взлетевший в начале 1990-х годов, а затем бывший в пользовании соучредителя Microsoft Пола Аллена. Трамп приобрел его в 2011 году. А катарский самолет значительно более новый — ему чуть больше 10 лет.

Как выглядит Boeing 747-8, которым владеет Lufthansa

Кабина пилота Boeing 747-8

Физические риски

Дело в том, как пишет CNN, Воздушным Силам США (ВВС США) придется буквально разобрать Boeing на части, чтобы проверить наличие прослушивающих приборов и его исправность.

"В Секретной службе потенциальная передача самолета иностранным правительством для президентского использования рассматривается как "кошмар для безопасности"", — сообщил источник в правоохранительных органах CNN.

"ВВС США придется разобрать его на части в поисках шпионского оборудования и для проверки пригодности самолета", — сказал источник издания.

Этические риски и нюансы американского законодательства

Что касается этической стороны вопроса — демократы уже поспешили назвать этот подарок взяткой и подкупом, отмечая неприемлемость таких жестов.

Но принятие подарков, как пишет Reuters, от других государств лежит не только на плечах Трампа, ведь в США есть запрет Конституции американским чиновникам принимать подарки от иностранных правительств без одобрения Конгресса.

Однако Белый дом и Минюст отмечают, что подарок не будет неконституционным, поскольку сначала его передадут ВВС США, а затем президентской библиотеке, и таким образом никогда не подарят отдельному лицу.

По данным Axios, демократ из Палаты представителей требует приступить к расследованию сообщений о том, что администрация Трампа собирается принять самолет стоимостью $400 млн от Катара.

Журналисты высказывают мнение, что скорая негативная реакция свидетельствует о том, что демократы в Конгрессе могут ухватиться за эту тему, когда вернутся к заседаниям.

The New York Times пишет, что факт принятия самолета правительством США указывает на то, что Трамп во время своего второго срока все больше переплетает личные и президентские дела.

Что сказало американское и катарское правительство

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила: "Любой подарок, предоставленный иностранным правительством, всегда принимается в полном соответствии со всеми действующими законами. Администрация президента Трампа стремится к полной прозрачности".

Али Аль-Ансари, спикер правительства Катара, сообщил Politico, что соглашение по самолету еще не завершено.

"Возможная передача самолета для временного использования как Air Force One сейчас рассматривается между Министерством обороны Катара и Министерством обороны США, но этот вопрос остается на рассмотрении в соответствующих юридических отделах, и ни одно решение еще не принято", – сказал Аль-Ансари.

Трамп не будет летать на этом самолете сразу

Дело в том, что самолеты, которыми пользуется президент США, находятся под опекой Воздушных сил страны. Они имеют позывной Air Force One, когда на борту находится действующий президент.

Как устроен самолет президента США

Итак, полученный от Катара борт нужно еще модернизировать. Это, как пишет NYT, вероятно, будет делать военный подрядчик L3Harris из Техаса. Работа может начаться после того, как правительство одобрит способ получения самолета. По данным издания, если передача самолета состоится, ожидается, что его оснащение военными средствами будет завершено до конца года, что позволит Трампу использовать его во время пребывания в должности.

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