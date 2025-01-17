Израиль и ХАМАС подписали соглашение о перемирии. Когда будут освобождены первые заложники

Гарантами выполнения договоренностей будут Катар, Египет и США.

В четверг, 16 января, в Дохе (столица Катара) Израиль и ХАМАС официально подписали соглашение об освобождении заложников, которых удерживают в Газе, и начале перемирия. Ожидается, что израильское правительство проголосует за ратификацию договоренности не раньше 18 января.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Официальные лица Израиля объяснили, что из-за задержки голосования начало прекращения огня и освобождение первых трех заложников будет перенесено с воскресенья на понедельник. Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, пишет The Times of Israel.

Израильский кабинет безопасности должен был собраться в четверг утром для голосования за соглашение. Однако несколько разногласий в последнюю минуту во время переговоров в Дохе на один день задержали официальное подписание соглашения.

Официальный представитель США сказал, что после объявления соглашения возникло разногласие по окончательному списку палестинских заключенных, которые должны быть освобождены. По словам израильских и американских официальных лиц, ХАМАС потребовал поменять нескольких заложников на военных лидеров боевиков, отбывающих многократное пожизненное заключение за планирование и организацию терактов. Ранее Израиль использовал право вето, которое он имеет в рамках соглашения, чтобы заблокировать их увольнение, но ХАМАС снова требовал их обмена.

Чтобы разрешить эти противоречия, в Дохе работали представитель президента Байдена на Ближнем Востоке Бретт Макгерк, представитель новоизбранного президента Трампа Стив Виткофф и катарские и египетские посредники. Согласование забрало несколько часов.

"В конце концов, это была буря в чайнике", — сказал американский чиновник.

Соглашение подписали представители Израиля, Катара и ХАМАС, сообщил источник. Главный советник президента Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгурк подписал соглашение для США. Кабинет безопасности Израиля должен собраться утром 17 января для голосования по соглашению.

Согласно израильскому законодательству, палестинские заключенные не могут быть освобождены из тюрьмы без голосования правительства. Если соглашение будет одобрено, у общественности будет 24-часовой срок для обращения в суд.

Что предусматривает соглашение

Согласно соглашению, на первом этапе будет освобождено 33 заложника, в том числе раненые или больные женщины, дети, мужчины. По оценке Израиля, большинство из этих 33 заложников живы. Заложников будут освобождать постепенно в течение первого этапа соглашения, начиная с первого дня шестинедельного прекращения огня в Газе.

Согласно соглашению, на первом этапе Армия обороны Израиля постепенно отойдет в буферную зону в Газе у границы с Израилем. Она покинет коридор Нецарима в центре Сектора Газа и большую часть Филадельфийского коридора на границе между Газой и Египтом.

Палестинцы получат разрешение вернуться в северную часть Газы. Те, кто будет идти пешком, не будут проходить проверку безопасности, но транспортные средства будут проверять катарские и египетские чиновники. Это будет сделано, чтобы обеспечить отсутствие перекидывания тяжелого вооружения в Газу.

Также будут освобождены более 700 палестинских заключенных, в том числе около 275, которые обвиняются в убийстве израильтян и отбывают пожизненное заключение. Еще тысяча палестинцев из Газы, задержанных ЦАХАЛом во время войны, но не участвовавших в теракте 7 октября, также будут освобождены. Впрочем, по словам израильского чиновника, точное количество заключенных, которые будут освобождены, определят только после того, как ХАМАС выяснит, сколько израильских заложников живы.

С первого дня прекращения огня в Газу будут ежедневно въезжать 600 грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе 50 бензовозов. Кроме того, для перемещенных палестинцев в Газу доставят 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.

Как ранее сообщал "Телеграф", в рамках соглашения, израильские войска будут расположены по периметру Сектора Газа, но покинут густонаселенные районы, кроме пяти районов, где останется военный контингент. Тем самым войска продвинутся вглубь анклава на 400 метров.