Тихий посередник. Як невелика країна на Близькому Сході впливає на конфлікти в усьому світі

Площею ця країна менша за Київську область

У червні 2025 року Катар знову підтвердив статус одного з ключових дипломатичних посередників у регіональних і глобальних конфліктах. Після іранського ракетного удару по американській базі в Катарі саме прем'єр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані переконав Тегеран погодитися на припинення вогню з Ізраїлем. Цей жест не став несподіванкою — Катар вже кілька років проводить багатосторонню політику, яка дозволяє йому утримувати одночасно тісні зв’язки з Вашингтоном, Тегераном, Москвою й Києвом.

Посередник у близькосхідному конфлікті

Згідно з повідомленням ЗМІ, після удару Ірану по базі Аль-Удейд Дональд Трамп особисто звернувся до еміра Катару з проханням переконати Іран прийняти американську пропозицію щодо перемир’я.

Після цього катарський прем’єр зателефонував до Тегерана, і внаслідок цієї розмови Іран погодився на припинення вогню. Ситуація показала: Катар має довіру обох сторін — і США, і Ірану — у конфлікті, де таких країн одиниці.

Україна – Катар: якими є стосунки країн

Офіційні дипломатичні відносини між Україною та Державою Катар було встановлено 13 квітня 1993 року. Впродовж першого десятиліття ці зв’язки залишалися порівняно формальними й обмежувалися окремими економічними переговорами та участю у багатосторонніх заходах.

Посольство України в Катарі розпочало роботу в листопаді 2012 року в Досі. Воно стало майданчиком не лише для дипломатичних контактів, а й для гуманітарної, культурної та бізнес-співпраці. Посольство Катару в Україні відкрилося в Києві у вересні 2013 року.

Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Катар зайняв позицію підтримки територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Хоча країна не приєдналася до санкцій проти Росії, вона проголосувала за ключові резолюції ООН, що засуджують агресію РФ.

У ніч на 23 червня 2025 року, коли Іран завдав ракетного удару по базі Аль-Удейд на території Катару — ключовому військовому хабу США в регіоні — українське Міністерство закордонних справ відреагувало практично негайно. Уже через кілька годин, о 00:23 24 червня, з’явилася офіційна заява МЗС України із засудженням іранської агресії та чітким сигналом підтримки Катару як партнера.

Україна не лише заявила про рішуче засудження атаки, а й прямо пов’язала її з впливом Російської Федерації. У комюніке МЗС було зазначено, що напад стався одразу після "поглиблених консультацій" представника Ірану з "покровителями у Москві". Це дипломатично завуальоване, але недвозначне твердження: Київ вважає, що Москва була не лише обізнана з планами Тегерана, а й могла мати до них прямий стосунок.

Повернення депортованих українських дітей

Один з найважливіших напрямів катарсько-української співпраці — повернення українських дітей, незаконно депортованих із тимчасово окупованих територій. Катар став єдиною державою, з якою Москва погодила формат перемовин про повернення дітей.

Наприклад, у 2023 році Президент Зеленський подякував Катару за допомогу у поверненні дітей у телефонній розмові з еміром. У червні 2024 Зеленський відвідав Катар для переговорів з еміром Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Обговорювалися питання повернення українських дітей, підтримка Української формули миру та участь Катару в Саміті миру. Катар підтвердив свою готовність сприяти міжнародним ініціативам на підтримку України.

Зустріч Володимира Зеленського з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Українська діаспора в Катарі активно взаємодіяла з посольством. Наприклад, у червні 2025 року в посольстві відбулася зустріч Українського дитячого навчального клубу, присвячена 11-й річниці російської агресії та третій річниці повномасштабного вторгнення. Обговорювалися права дітей та їхній захист.

Зустріч Українського дитячого навчального клубу в Досі

Катар відіграє унікальну роль як посередник у поверненні українських дітей, незаконно депортованих Росією. Це стало одним із ключових напрямів співпраці:

2022–2024 роки: Катар використовував свої дипломатичні канали та вплив у Росії для організації повернення дітей. Наприклад, у селі біля Волновахи троє дітей (10, 15 і 17 років) були вивезені з окупованої території за посередництва Катару після звернення їхньої матері до українського омбудсмена.

Жовтень 2023 року, посольство Катару у Росії. Український хлопчик і співробітник посольства

Квітень 2024: Група з 16 українських дітей разом із рідними була доставлена до Катару для медичної, психологічної та соціальної реабілітації після повернення з Росії.

Візит українського омбудсмена Лубінця до Катару

Січень 2025: За посередництва Катару було повернено 53 дитини, які отримали необхідну медичну та психологічну допомогу.

Катар став єдиною країною, якій Росія погодилася передавати українських дітей, що пояснюється його нейтральною позицією та дипломатичними зв’язками.

Військова підтримка

У 2024 році Катар придбав у Німеччини колісні самохідні артилерійські установки RCH 155, а пізніше передав Україні 12 САУ PzH 2000. Це відбулося у форматі тристоронньої угоди Катар–Німеччина–Україна. Така підтримка хоч і не масштабна, але показова: Катар фактично виступив як донор оборонної допомоги, що не характерно для країн Перської затоки.

Співпраця з Росією

Разом з тим, Катар не розривав відносини з РФ навіть після початку великої війни в Україні. Це своєю чергою дозволяє йому виступати комунікатором між Києвом і Москвою в гуманітарних питаннях.

Обидві країни входять до числа провідних експортерів природного газу, а в рамках ОПЕК+ часто узгоджують параметри видобутку й ціноутворення. Цей прагматичний інтерес утримує їх від відкритої конфронтації.

Хоча обсяг прямої торгівлі між РФ і Катаром невеликий, за лаштунками зберігаються:

інвестиційні зв’язки між російськими компаніями та катарським суверенним фондом у третіх країнах;

спільні інфраструктурні проєкти на глобальному Півдні;

культурна співпраця в умовно нейтральних зонах (наприклад, Чемпіонат світу 2022 року, де були присутні представники РФ).

Посередництво в не близькосхідних конфліктах

Роль Катару як посередника у врегулюванні конфліктів має не епізодичний, а системний характер. Йдеться про країну, яка протягом останніх двох десятиліть послідовно вибудовує дипломатичну ідентичність держави-медіатора — незалежного гравця, здатного вести перемовини з найзакритішими режимами, найрадикальнішими угрупованнями та найвпливовішими державами. Це дозволяє Досі впливати на події в регіонах далеко за межами Перської затоки.

Один із найбільш вражаючих аспектів катарської зовнішньої політики — її географічна широта. Катар не обмежується традиційною сферою впливу в арабському світі, а активно бере участь у конфліктах:

Іран – США : Катар неодноразово виступав каналом перемовин щодо звільнення громадян США, утримуваних в Ірані, останній приклад — звільнення кількох американців у 2023 році.

: Катар неодноразово виступав каналом перемовин щодо звільнення громадян США, утримуваних в Ірані, останній приклад — звільнення кількох американців у 2023 році. Венесуела : Доха допомагала у перемовинах про звільнення американських в'язнів, утримуваних в Венесуелі.

: Доха допомагала у перемовинах про звільнення американських в'язнів, утримуваних в Венесуелі. Афганістан: У 2020 році саме Катар став ключовою платформою для перемовин між США та представниками "Талібану", які завершилися підписанням угоди про виведення американських військ. Катарський офіс талібів у Досі діяв як неформальне дипломатичне представництво.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп під час візиту на Близький Схід отримав надзвичайно урочистий прийом — місцеві лідери явно прагнули продемонструвати свою гостинність. У Саудівській Аравії для нього організували мобільний "Макдональдз", а в Катарі його кортеж супроводжували патрульні автомобілі Tesla Cybertruck.