Ходила на нудистские пляжи, но была из "клуба нецелованных": какой была в молодости Ангела Меркель (фото)

Канцлер Германии в молодости увлекалась нудизмом и в сети есть ее фото без купальника

До того, как стать одной из самых влиятельных женщин мира, Ангела Меркель была обычной девушкой – застенчивой и очень умной. Ее юность не была "гламурной", однако даже так она стала канцлером Германии.

Однако за этой скромностью стояло увлечение нудизмом, который затем использовался для ее дискредитации. Сегодня, 17 июля, Ангеле Меркель исполняется 71 год. По этому случаю "Телеграф" решил выяснить, как она была в молодости.

Ангела Меркель в молодости

Ангела Доротея Каснер (будущая Меркель) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге. Однако через несколько месяцев ее семья переехала в город Темплин, недалеко от Берлина.

В школе Ангела была отличницей. Она отличалась талантом к математике и была лучшей в классе по русскому языку. Она не любила отличаться и была довольно скромной в юные годы, но учителя считали ее очень талантливой и одаренной.

Одноклассник Меркель рассказывал, что она никогда не была "кокеткой". Ангела, по словам Бена, не интересовалась одеждой, косметикой, а "ее стрижка была невероятной — она выглядела как горшок на голове". Однажды одноклассник назвал ее членом "Клуба нецелованных". К слову, когда он сделал это заявление (Меркель тогда уже была канцлером), едва не потерял работу начальника полиции Темплина.

Интересно, что в молодые годы Меркель увлекалась нудизмом. В сети есть даже фото обнаженного будущего канцлера Германии на одном из нудистских пляжей.

Когда эти фото появились в сети, канцлера пытались дискредитировать. Однако ничего не получилось, ведь тогда Меркель еще не занимала этот пост, а для Германии нудизм – это норма.

Как-то тоже появился снимок молодой Меркель в объятиях парня. В подписи было указано, что фото сделано на новогодней вечеринке. "Ангела Каснер (будущая Меркель) танцует с молодым парнем на новогодней вечеринке. 1972 г. Берлин", — говорится в сообщении.

Можно заметить, что прическа Ангелы Меркель не изменилась. Еще с юных лет она носила короткую стрижку и классические костюмы.

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