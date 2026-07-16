Была одной из самых красивых актрис в Украине: как менялась Ада Роговцева от юности до сегодняшнего дня

Легенде украинского кино исполнилось 89 лет

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Ада Роговцева – народная артистка Украины и Герой Украины. 16 июля она отмечает свое 89-летие. За десятки лет творческой карьеры она стала легендой украинского кино, сыграв сотни ролей, а ее талант неоднократно отмечали высшими государственными наградами.

Но не меньшее восхищение у поклонников всегда вызывала ее естественная красота. "Телеграф" вспоминает, какой была Ада Роговцева в начале своего творческого пути и как изменялся ее образ в течение жизни.

Будущая актриса родилась 16 июля 1937 года в Глухове Сумской области. В юности она мечтала связать жизнь с журналистикой, однако поступила в Киевский институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

Ада Роговцева. Фото: facebook.com/adarogovtseva

Как выглядела в молодости Ада Роговцева

В 1950-1960-х годах Роговцеву легко узнавали за выразительными глазами, густыми темными волосами и сдержанной, но очень элегантной внешностью. На архивных фотографиях она часто появляется с короткими прическами, а ее природная красота привлекала внимание не меньше, чем актерское мастерство.

Ада Роговцева в молодости. Фото из открытых источников

Ада Роговцева в молодости. Фото из открытых источников

Карьера стремительно набирала обороты. Уже в 23 года актриса получила звание заслуженной артистки СССР, что стало исключительным достижением для такого молодого возраста. Параллельно она начала активно сниматься в кино, а впоследствии стала известна далеко за пределами Украины.

Ада Роговцева в молодости

За свою карьеру Ада Роговцева создала более ста образов в кино и несколько сотен театральных ролей. Одной из известнейших ее работ стала роль Анны в многосерийном фильме "Вечный зов", принесшей актрисе широкую популярность. Также зрители помнят ее по лентам "Салют, Мария!", "Укрощение огня", "Тарас Бульба", "Сага" и многими другими проектами.

Ада Роговцева. Фото из открытых источников

Сегодня Ада Роговцева остается активной в жизни. Она продолжает выходить на сцену, участвует в культурных мероприятиях, поддерживает украинских военных и занимается волонтерской деятельностью. Несмотря на почтенный возраст, актриса не скрывает естественные изменения внешности и не гонится за молодостью.

Ада Роговцева и Лина Костенко. Фото: facebook.com/adarogovtseva

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы в восторге от архивных фото Сумской по ее молодости. Ее называют украинским Синди Кроуфорд.