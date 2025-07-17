Ходила на нудистські пляжі, але була із "клубу нецілованих": якою була в молодості Ангела Меркель (фото)

Канцлерка Німеччини в молодості захоплювалася нудизмом і в мережі є її фото без купальника

До того, як стати однією з найвпливовіших жінок світу, Ангела Меркель була звичайною дівчиною — сором'язливою і дуже розумною. ЇЇ юність не була "гламурною", однак навіть так вона стала канцлеркою Німеччини.

Проте за цією скромністю стояло захоплення нудизмом, що потім використовувати для її дискредитації. Сьогодні Ангелі Меркель виповнюється 71 рік. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив з'ясувати, якою вона була в молодості.

Ангела Меркель в молодості

Ангела Доротея Каснер (майбутня Меркель) народилась 17 липня 1954 року в Гамбурзі. Однак за кілька місяців її сім'я переїхала до міста Темплін, недалеко від Берліна. Її батько був лютеранським пастором, а мама — вчителькою англійської та латинської мов.

У школі Ангела була відмінницею. Вона вирізнялася хистом до математики і була найкращою в класі з російської мови. Вона не любила вирізнятися і була досить скромною у юні роки, але вчителі вважали її дуже талановитою та обдарованою.

Однокласник Меркель розповідав, що вона ніколи не була "кокеткою". Ангела, за словами Бена, не цікавилася одягом, косметикою, а "її стрижка була неймовірною — вона виглядала як горщик на голові". Якось однокласник назвав її членом "Клубу нецілованих". До слова, коли він зробив цю заяву (Меркель тоді вже була канцлеркою), ледь не втратив роботу начальника поліції Темпліна.

Цікаво, що в молоді роки Меркель захоплювалася нудизмом. У мережі є навіть фото оголеної майбутньої канцлерки Німеччини на одному з нудистських пляжів.

Коли ці фото з'явилися в мережі, канцлерку намагалися дискредитувати. Однак нічого не вийшло, адже тоді Меркель ще не обіймала цю посаду, а для Німеччини нудизм це норма.

Якось також з'явився знімок молодої Меркель в обіймах хлопця. У підписі під дописом було вказано, що фото зроблене на новорічній вечірці. "Ангела Каснер (майбутня Меркель) танцює з молодим хлопцем на новорічній вечірці. 1972 р. Берлін", — йдеться у дописі.

Можна помітити, що зачіска Ангели Меркель не змінилася. Ще з юних років вона носила коротку стрижку і класичні костюми.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою була в молодості Ада Роговцева — жива легенда українського кінематографа. Свій шлях акторка починала без "хайпу" — гучні скандали обходили її стороною