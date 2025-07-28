"Неприятный человек": Трамп набросился с критикой на мэра Лондона, Стармеру пришлось вмешаться (видео)

Конфликт между ними длится уже почти десять лет

Президент США Дональд Трамп набросился с публичной критикой на мэра Лондона Садика Хана. Вступаться за него пришлось премьеру Британии Киру Стармеру.

Ситуация произошла во время совместной пресс-конференции Трампа и Стармера на поле для гольфа Trump Turnberry в Шотландии. Его слова приводит The Sun.

Я считаю, что мэр Лондона проделал ужасную работу. Он неприятный человек

Похоже, что американский президент хотел добавить еще что-то, но его прервал Стармер, который отметил, что Хан его друг. Трамп после этой ремарки немного сбавил обороты, но повторил слова об "ужасной работе".

Тем не менее он добавил, что хотел бы посетить столицу Великобритании.

Конфликт Хана и MAGA

Как известно, Хан является мусульманином, выходцем из Пакистана и членом партии Стармера. В 2024 году он третий раз победил на выборах мэра Лондона, что является уникальным достижением.

Конфликт между ним и Трампом начался еще в 2016 году после того, как президент США сообщил о планах ограничить въезд в страну мусульман. Хан тогда объяснил такое решение ксенофобией и заявил, что оно может угрожать не только Штатам, но и всему миру.

В своем стиле, Трамп на слова скупиться не стал и неоднократно называл Хана "противным человеком", а в последние годы атаки сторонников MAGA на Хана участились. Поскольку сторонники действующего президента США в большинстве разделяют консервативные и правые взгляды, то критика традиционно сводится к теме проблемы с въездом в Лондон большого количества мигрантов, потерей культурной идентичности и роста количества бытовых преступлений. Причиной ухудшения ситуации сторонники Трампа называют слабые лидерские качества мэра британской столицы.

Трамп пересмотрел свои требования к дедлайну для России, чтобы завершить войну в Украине. Теперь он готов предпринять действия не через 50 дней, а через 10-12.