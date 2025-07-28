Беда со здоровьем или гамаши? Толстые щиколотки Трампа обеспокоили людей (фото и видео)

Новая волна обсуждения его здоровья возникла в воскресенье

Дональд Трамп страдает венозной недостаточностью. Об этом недавно заявили в Белом доме, комментируя странные синяки на руках президента США и его опухшие ноги.

Однако отечные лодыжки Трампа не перестают беспокоить людей. Как пишет Irish Star, ноги Трампа неожиданно стали главной темой его встречи с президентом Европейского Союза Урсулой фон дер Ляен, поскольку американцы снова начали обсуждать здоровье своего президента.

Скриншот публикации

Выступление должно было привлечь внимание к важному торговому соглашению между США и ЕС, но всех значительно больше поразили увеличенные лодыжки Трампа. Они стянули на себя все внимание. Опухшие лодыжки президента были хорошо видны, когда он сидел вместе с Урсулой фон дер Ляен на встрече в Тернберри, Шотландия.

Именно здоровье Трампа стало предметом обсуждения. Американцы в сети выражают сомнения в его состоянии.

"Дональд Трамп считается здоровым? Его лодыжки все еще воспаляются", "Снова Трамп играет на своем невидимом аккордеоне, пока его лодыжки вовсю пытаются лопнуть сквозь носки", — пишут они.

Некоторым показалось, что лодыжки Трампа выглядят увеличенными из-за того, что он заправил кальсоны в носки. Однако на других фото ясно видно, что это отек.

Ноги Трампа еле влазят в обувь

Щиколотки сильно увеличены

Что известно о состоянии здоровья Трампа

После того как проблемы со здоровьем Трампа стали заметными (синяки на руках, отечность ног) в начале июля в Белом доме заявили, что они вызваны "хронической венозной недостаточностью". Это состояние возникает, когда вены ног не могут перекачивать кровь обратно в сердце, что приводит к накоплению крови.

Заболевание типично для людей в возрасте Трампа (в июне ему исполнилось 79 лет). При этом, отметили в администрации, Трамп не имеет артериальных болезней или тромбоза вен.

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