Трамп погнался за Обамой, но досталось Венсу: президент США насмешил сеть мемом

У вице-президента могут возникнуть вопросы

Президент США Дональд Трамп начал преследование экс-президента Барака Обамы по делу о российском вмешательстве в выборы 2016 года и даже публично обвинил его в госизмене. Ну а чтобы показать насколько все серьезно, он даже обнародовал мем, в котором не обошлось без "дружественного огня".

Оригинальный мем был обнародован в соцсети Truth. На нем видна сцена типичной американской погони — в переднем автомобиле едет Обама, а за ним на полицейских машинах гонятся Трамп и вице-президент Джей Ди Венс.

Впрочем, если присмотреться к фотографии Венса, то можно заметить, что выглядит он слегка не так, как должен.

Трамп и Венс хотят поймать Обаму

Конечно же он выглядит не так

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После скандальной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля 2025 года, американские пользователи сети, в основном демократы, раскритиковали поведение Венса. Они попытались изобразить его на мемах в образе пухлого ребенка, как бы намекая на его незрелость и некомпетентность в политике. Однако вскоре тренд подхватили и республиканцы, после чего сеть буквально завалило отредактированными фотографиями вице-президента в самых разных амплуа.

Все дошло до той стадии, что в Instagram даже появилась тематическая группа DailyVance, где собирают самые яркие образы. Сейчас на нее подписано почти 80 тысяч человек.

Одним из самых популярных оказался Jerry Curls Vance от названия одноименной прически. Именно ее и использовал Трамп в своем меме.

Вы видели этого человека?

Стоит отметить, что из-за похожего фото с лысым Венсом в июне в США запретили въезжать 21-летнему путешественнику из Норвегии Мадсу Миккельсену. Его задержали в аэропорту Нью-Джерси, а после обнаружения мема на телефоне выдворили из страны. Сам мужчина говорит, что картинка просто автоматически сохранилась из одного чата и он не имел желания хранить ее или кого-то оскорбить.

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При чем тут Обама

20 июля глава Национальной разведки США Тулси Габбард предоставила доклад, в котором сообщила, что Россия "не имела желания и возможностей" вмешаться в американские выборы 2016 года. По ее словам, Обама с помощниками сфабриковали и политизировали данные, чтобы помешать Трампу победить.

Несмотря на то, что Габбард уже неоднократно ловили на распространении российской пропаганды, для Трампа тема выборов 2016 года является очень чувствительной. Комментируя доклад он обвинил Обаму и демократов в "заговоре" с целью не допустить его победы тогда, и на выборах в 2020 году.

"Вся их компания, они пытались сфальсифицировать выборы, и их поймали. И они действительно сфальсифицировали выборы в 2020 году", — сказал Трамп в комментарии CNN.

У Обамы назвали обвинения "смехотворной попыткой отвлечь внимание".

"Ничто в документе, опубликованном на прошлой неделе, не опровергает общепринятый вывод о том, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года, но не смогла успешно манипулировать голосами", — сообщили его представители.

Как сообщалось ранее, мнение украинцев о Трампе часто прямо зависит от его намерения продолжать поддержку Украины. Недавно он пообещал помочь ВСУ оружием за деньги НАТО, после чего в сети начали делать мемы на этот счет.