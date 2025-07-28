"Неприємна людина": Трамп накинувся з критикою на мера Лондона, Стармеру довелося втрутитися (відео)

Конфлікт між ними триває майже десять років.

Президент США Дональд Трамп накинувся з публічною критикою на мера Лондона Садіка Хана. Заступатися за нього довелося прем’єру Британії Кіру Стармеру.

Ситуація сталася під час спільної пресконференції Трампа та Стармера на полі для гольфу Trump Turnberry у Шотландії. Його слова наводить The Sun.

Я вважаю, що мер Лондона зробив жахливу роботу. Він неприємна людина

Схоже, що американський президент хотів ще щось додати, але його перервав Стармер, який зазначив, що Хан його друг. Трамп після цієї ремарки трохи зменшив оберти, але повторив слова про "жахливу роботу".

З усім тим, він додав, що хотів би відвідати столицю Великої Британії.

Конфлікт Хана та MAGA

Як відомо, Хан є мусульманином, вихідцем із Пакистану та членом партії Стармера. У 2024 році він втретє переміг на виборах мера Лондона, що є унікальним досягненням.

Конфлікт між ним та Трампом розпочався ще у 2016 році після того, як президент США повідомив про плани обмежити в’їзд до країни мусульман. Хан тоді пояснив таке рішення ксенофобією та заявив, що воно може загрожувати не лише Штатам, а й усьому світу.

У своєму стилі, Трамп на слова скупитися не став і неодноразово називав Хана "неприємною людиною", а в останні роки атаки прихильників MAGA на Хана почастішали. Оскільки прихильники чинного президента США в більшості поділяють консервативні та праві погляди, то критика традиційно зводиться до проблеми з в’їздом до Лондона великої кількості мігрантів, втратою культурної ідентичності та зростання кількості побутових злочинів. Причиною погіршення ситуації прихильники Трампа називають слабкі лідерські якості мера британської столиці.

Трамп переглянув свої вимоги до дедлайну для Росії, щоб завершити війну в Україні. Тепер він готовий вжити не через 50 днів, а через 10-12.