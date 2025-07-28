Уже не 50 дней: Трамп резко изменил требования к Путину по войне в Украине

В США готовы принять меры раньше

Президент США Дональд Трамп пересмотрел свои требования к дедлайну для России, чтобы завершить войну в Украине. Теперь он готов вмешаться в ситуацию менее, чем за 50 дней.

Об этом он рассказал во время брифинга для журналистов с премьером Британии Киром Стармером. Фрагмент его выступления приводит Clash Reports.

Он отметил, что очень разочарован действиями Владимира Путина, поскольку после всех их разговоров и соглашений, тот просто продолжает наносить удары по Украине и убивать мирных жителей.

"Я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего срока, потому что, думаю, я уже знаю ответ", — сказал Трамп.

При этом американский президент не преминул возможностью похвалить свои достижения и отметил, что если бы не он, то в мире уже было бы шесть крупных войн.

Как известно, 14 июля Трамп сообщил, что недоволен Кремлем и дал ему 50 дней срока, чтобы заключить справедливое соглашение с Украиной. В противном случае он обещал ввести вторичные тарифы в 100% против стран, которые помогают России вести войну.

Соратник президента сенатор-республиканец Линдси Грэм в свою очередь намекнул, что дело может пойти куда дальше, чем введение тарифов, и напомнил о том, как США нанесли удары по Ирану.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Москве уже открыто насмехались над угрозами Трампа по поводу тарифов и санкций. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ничем новым Вашингтон удивить не сможет.