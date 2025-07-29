Главу Роскосмоса встретили в NASA и не арестовали: зачем США сближается с Путиным в космосе

Сотрудничества вне МКС стало гораздо меньше после полномасштабного вторжения

Впервые за восемь лет в США состоится встреча главы Роскосмоса Дмитрия Баканова с руководителем NASA Шоном Даффи. 31 июля пройдут переговоры, на которых они должны обсудить действующие совместные проекты.

Как сообщают российские СМИ, в рамках визита делегация РФ посетит космический центр им. Линдсона Джонсона, производственное подразделение Boeing, а также пообщается с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов. Кроме того, россияне посетят корпус, где собирают космические аппараты и корабли компании SpaceX Илона Маска.

"Роскосмос" активно вовлечён в поддержку российской агрессии. Агентство вербует добровольцев в батальон "Уран", созданный для участия в войне против Украины, публикует военизированные рекламные ролики и хвастается выполнением заданий Минобороны РФ.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов

По данным Financial Times, "Роскосмос" не только финансирует и организует подразделение, но и обеспечивает подготовку бойцов. В зоне боевых действий уже погибли или пропали без вести более 100 сотрудников агентства, ещё более 340 получили ранения. Поощрение к службе включает высокие зарплаты и особые льготы для работников аэрокосмической отрасли.

Батальйон "Уран" от Роскосмоса

История сотрудничества России и США в космосе

Сотрудничество между СССР и США в космической отрасли имеет более чем полувековую историю. Оно началось ещё в период Холодной войны. В 1975 году, в условиях разрядки, состоялся символический проект "Союз-Аполлон" — первое в истории стыковка американского и советского космических кораблей. Целью миссии было продемонстрировать возможность мирного сотрудничества.

Команда проекта "Союз-Аполлон"

После распада СССР в 1991 году США предложили России космическое партнёрство в рамках программы "Шаттл-Мир". Соглашение 1993 года предусматривало полёты шаттлов к орбитальной станции "Мир", что позволило американским астронавтам проводить длительные миссии, а России — получить финансовую поддержку на фоне экономического кризиса.

Самым масштабным примером сотрудничества стала Международная космическая станция (МКС), строительство которой началось в 1998 году. Россия предоставила ключевые модули "Заря" и "Звезда", ракеты "Союз" и "Прогресс", а США обеспечили финансирование, транспортные средства и научное оборудование. Космонавты и астронавты регулярно проходили совместную подготовку, обменивались опытом и выполняли миссии вместе.

Международная космическая станция. Фото: NASA

После завершения программы шаттлов в 2011 году США на девять лет зависели от российских "Союзов" для доставки экипажей на МКС, уплачивая за каждое место до $90 млн. Это сотрудничество продолжалось до 2020 года, когда NASA начало использовать корабль Crew Dragon компании SpaceX.

МКС вне политики

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассматривает возможность снятия Международной космической станции с орбиты в январе 2031 года. После этого её планируют затопить в южной части Тихого океана.

Как говорится в докладе NASA, обнародованном 1 февраля, станцию выведут с низкой околоземной орбиты путём ретроградной коррекции, а затем с помощью двигателей на пристыкованных кораблях опустят на максимально низкий уровень. Это позволит обеспечить безопасное вхождение в атмосферу Земли. Остатки МКС должны затонуть в районе, известном как "Кладбище космических кораблей".

Несмотря на это и очевидное политическое напряжение, США и Россия продолжили сотрудничество в космосе. В апреле 2025 года NASA официально подтвердило продление соглашения с "Роскосмосом" о взаимных полётах на Международную космическую станцию до 2027 года.

По обновлённой договорённости, американские астронавты и в дальнейшем будут летать на борту российских "Союзов", а россияне — на кораблях SpaceX. Соглашение предусматривает новую волну "интегрированных полётов" в 2025 году, ещё одну серию — в 2026-м и миссию Dragon — в 2027-м.

МКС. Фото: Norbert Kowalczyk

В рамках договорённости уже в ноябре 2025 года астронавт NASA Крис Уильямс полетит на "Союзе МС-28" вместе с двумя российскими космонавтами. Как и ранее, соглашение является бартерным — без денежных выплат — и позволяет обеспечить непрерывное присутствие представителей обеих сторон на борту МКС.

Одним из ключевых нововведений стало продление срока пребывания "Союзов" на станции с шести до восьми месяцев. В частности, это касается экипажей "Союза МС-27" и "МС-28". Хотя NASA не объяснило причин, известно, что в 2025-2026 годах "Роскосмос" выполнит лишь три полёта вместо привычных четырёх.

Прошлой осенью были опасения, что соглашение не будет продлено, ведь российские составы экипажей не включали американцев. Однако теперь договорённость официально обновлена и действует как минимум до 2027 года.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о перспективах расширения сотрудничества между Москвой и Вашингтоном в сфере пилотируемых космических полётов. По его мнению, опыт России в обеспечении долговременного пребывания человека в космосе может пригодиться для будущих миссий на Марс.

Кирилл Дмитриев

"Мы расширяем программу перекрёстных полётов с NASA, и я убеждён, что наше сотрудничество может зайти ещё дальше", — написал Дмитриев в соцсети X, добавив, что уже обсудил эту инициативу с главой NASA, а также с руководителем Роскосмоса, который якобы поддержал идею.

По словам Дмитриева, для освоения Марса нужны не только технологии, но и "глобальные усилия", поэтому он считает участие России в таких проектах потенциально ценным.

NASA подтверждает сотрудничество с Россией на МКС до затопления станции

США не планируют разрывать все соглашения с "Роскосмосом" относительно Международной космической станции и в дальнейшем. Об этом заявлял экс-глава NASA Билл Нельсон, подчеркнув, что сотрудничество с Россией в космосе продлится как минимум до завершения эксплуатации МКС в 2031 году.

"Мы полностью осуждаем агрессию президента Путина. Но сотрудничество на борту МКС продолжается в очень профессиональной манере между астронавтами и космонавтами без сбоев. И я ожидаю, что это будет продолжаться до конца десятилетия, когда мы сойдём с орбиты космической станции", — заявил Нельсон.

Билл Нельсон

Физическое разделение станции также технически невозможно: американский и российский сегменты функционируют в тесной взаимосвязи, фактически как "сиамские близнецы". При этом российская часть находится в худшем техническом состоянии. В частности, недавно сообщалось о прогрессирующей утечке воздуха на одном из российских модулей.

Что со сотрудничеством вне МКС

Несмотря на формальное сохранение сотрудничества на борту Международной космической станции, вне МКС NASA и Роскосмос уже фактически не сотрудничают. Разрыв в отношениях начался ещё после аннексии Крыма, когда США постепенно вводили санкции против российских компаний, связанных с космосом. После полномасштабного вторжения в 2022 году эти связи стали крайне ограниченными.

Россия не участвует в новых международных космических программах. Её исключили или "отстранили" от ключевых проектов: в частности, от программы Artemis, которая предусматривает возвращение людей на Луну и вывод их на Марс. Вместо этого россияне заявили о собственной лунной программе, но миссия "Луна-25" в 2023 году завершилась провалом — спутник разбился при посадке.

"Космическая гонка сейчас происходит между США и Китаем. Мы не видим в современной России реального игрока в этих соревнованиях", – заявлял экс-глава NASA Билл Нельсон.

Российская космическая отрасль сегодня — в стагнации. США, в свою очередь, активно переходят к сотрудничеству с частными гигантами, такими как SpaceX и Blue Origin, тогда как в РФ подобного сектора фактически нет. По данным Bloomberg, количество действующих спутников РФ в космосе — около 200, у Китая — более 600, у США — почти 5 тысяч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сейчас Земля отдыхает от магнитных бурь, но это затишье продлится недолго. Уже в конце этой недели на планете может разразиться "красный" геомагнитный шторм.