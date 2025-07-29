Главу Роскосмосу зустріли в NASA і не заарештували: навіщо США зближується з Путіним у космосі

Співробітництва поза МКС стало набагато менше після повномасштабного вторгнення

Вперше за вісім років у США відбудеться зустріч глави Роскосмосу Дмитра Баканова з керівником NASA Шоном Даффі. 31 липня пройдуть переговори, на яких вони мають обговорити спільні проєкти, що діють.

Як повідомляють російські ЗМІ, у рамках візиту делегація РФ відвідає космічний центр ім. Ліндсон Джонсон, виробничий підрозділ Boeing, а також поспілкується з екіпажем космічного корабля Crew Dragon, до складу якого входить космонавт "Роскосмосу" Олег Платонов. Крім того, росіяни відвідають корпус, де збирають космічні апарати та кораблі компанії SpaceX Ілона Маска.

"Роскосмос" активно залучений до підтримки російської агресії. Агентство вербує добровольців у батальйон "Уран", створений для участі у війні проти України, публікує воєнізовані рекламні ролики та хвалиться виконанням завдань Міноборони РФ.

Глава Роскосмосу Дмитро Баканов

За даними Financial Times, "Роскосмос" не лише фінансує та організує підрозділ, а й забезпечує підготовку бійців. У зоні бойових дій уже загинули або зникли безвісти понад 100 співробітників агентства, ще понад 340 отримали поранення. Заохочення до служби включає високі зарплати та особливі пільги для працівників аерокосмічної галузі.

Батальйон "Уран" від Роскосмосу

Історія співробітництва Росії та США у космосі

Співпраця між СРСР та США у космічній галузі має більш ніж піввікову історію. Воно почалося ще під час Холодної війни. У 1975 році, в умовах розрядки, відбувся символічний проєкт "Союз-Аполлон" — перше в історії стикування американського та радянського космічних кораблів. Метою місії було продемонструвати можливість мирної співпраці.

Команда проекту "Союз-Аполлон"

Після розпаду СРСР 1991 року США запропонували Росії космічне партнерство у межах програми "Шаттл-Мир". Угода 1993 року передбачала польоти шатлів до орбітальної станції "Мир", що дозволило американським астронавтам проводити тривалі місії, а Росії отримати фінансову підтримку на тлі економічної кризи.

Наймасштабнішим прикладом співпраці стала Міжнародна космічна станція (МКС), будівництво якої почалося 1998 року. Росія надала ключові модулі "Зоря" та "Зірка", ракети "Союз" і "Прогрес", а США забезпечили фінансування, транспортні засоби та наукове обладнання. Космонавти та астронавти регулярно проходили спільну підготовку, обмінювалися досвідом та виконували місії разом.

Міжнародна космічна станція Фото: NASA

Після завершення програми шатлів у 2011 році США на дев’ять років залежали від російських "Союзів" для доставки екіпажів на МКС, сплачуючи за кожне місце до $90 млн. Ця співпраця тривала до 2020 року, коли NASA почало використовувати корабель Crew Dragon компанії SpaceX.

МКС поза політикою

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) розглядає можливість зняття Міжнародної космічної станції з орбіти у січні 2031 року. Після цього її планують затопити у південній частині Тихого океану.

Як йдеться у доповіді NASA, оприлюдненій 1 лютого, станцію виведуть із низької навколоземної орбіти шляхом ретроградної корекції, а потім за допомогою двигунів на кораблях, що пристикують, опустять на максимально низький рівень. Це дозволить забезпечити безпечне входження до атмосфери Землі. Залишки МКС мають затонути в районі, відомому як "Цвинтар космічних кораблів".

Попри це і очевидну політичну напругу, США та Росія продовжили співпрацю у космосі. У квітні 2025 року NASA офіційно підтвердило продовження угоди з "Роскосмосом" про взаємні польоти на Міжнародну космічну станцію до 2027 року.

За оновленою домовленістю, американські астронавти й надалі літатимуть на борту російських "Союзів", а росіяни — на кораблях SpaceX. Угода передбачає нову хвилю "інтегрованих польотів" у 2025 році, ще одну серію — у 2026-му і місію Dragon — у 2027-му.

МКС. Фото: Norbert Kowalczyk

У рамках домовленості вже у листопаді 2025 року астронавт NASA Кріс Вільямс полетить на "Союзі МС-28" разом із двома російськими космонавтами. Як і раніше, угода є бартерною — без грошових виплат — і дає змогу забезпечити безперервну присутність представників обох сторін на борту МКС.

Одним із ключових нововведень стало продовження терміну перебування "Союзів" на станції з шести до восьми місяців. Зокрема, це стосується екіпажів "Союзу МС-27" та "МС-28". Хоча NASA не пояснило причин, відомо, що в 2025-2026 роках "Роскосмос" виконає лише три польоти замість чотирьох.

Минулої осені були побоювання, що угода не буде продовжена, адже російські склади екіпажів не включали американців. Однак тепер домовленість офіційно оновлена та діє як мінімум до 2027 року.

Керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив про перспективи розширення співпраці між Москвою і Вашингтоном у сфері пілотованих космічних польотів.

Кирило Дмитрієв

"Ми розширюємо програму перехресних польотів із NASA, і я переконаний, що наша співпраця може зайти ще далі", — написав Дмитрієв у соцмережі X, додавши, що вже обговорив цю ініціативу з головою NASA, а також з керівником Роскосмосу, який нібито підтримав ідею.

За словами Дмитрієва, для освоєння Марса потрібні не лише технології, а й "глобальні зусилля", тому він вважає участь Росії у таких проєктах потенційно цінною.

NASA підтверджує співпрацю з Росією на МКС до затоплення станції

США не планують розривати всі угоди з "Роскосмосом" щодо Міжнародної космічної станції і надалі. Про це заявляв ексглава NASA Білл Нельсон, наголосивши, що співпраця з Росією в космосі триватиме як мінімум до завершення експлуатації МКС у 2031 році.

"Ми повністю засуджуємо агресію президента Путіна. Але співпраця на борту МКС триває у дуже професійній манері між астронавтами та космонавтами без збоїв. І я очікую, що це триватиме до кінця десятиліття, коли ми зійдемо з орбіти космічної станції", — заявив Нельц.

Біл Нельсон

Фізичний поділ станції також технічно неможливий: американський та російський сегменти функціонують у тісному взаємозв’язку, фактично як "сіамські близнюки". При цьому російська частина перебуває у найгіршому технічному стані. Зокрема, нещодавно повідомлялося про прогресуючий витік повітря на одному з російських модулів.

Що з співробітництвом поза МКС

Попри формальне збереження співробітництва на борту Міжнародної космічної станції, поза МКС NASA та Роскосмос уже фактично не співпрацюють. Розрив у відносинах почався ще після анексії Криму, коли США поступово запроваджували санкції проти російських компаній, пов’язаних із космосом. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році ці зв’язки стали вкрай обмеженими.

Росія не бере участі в нових міжнародних космічних програмах. Її виключили або "відсторонили" від ключових проєктів: зокрема, від програми Artemis, яка передбачає повернення людей на Місяць і виведення їх на Марс.

"Космічні перегони зараз відбуваються між США та Китаєм. Ми не бачимо в сучасній Росії реального гравця в цих змаганнях", — заявляв ексглава NASA Білл Нельсон.

Російська космічна галузь сьогодні – у стагнації. США, своєю чергою, активно переходять до співпраці з приватними гігантами, такими як SpaceX та Blue Origin, тоді як у РФ такого сектора фактично немає. За даними Bloomberg, кількість супутників РФ, що діють, в космосі — близько 200, у Китаю — понад 600, у США — майже 5 тисяч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що зараз Земля відпочиває від магнітних бур, але це затишшя триватиме недовго.