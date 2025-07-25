Магнітна буря вже в дорозі? Чи готуватись до неї найближчими днями

Вчені попереджають про неспокійні вихідні

Наразі Земля відпочиває від магнітних бур, однак ця тиша протримається недовго. Вже наприкінці цього тижня на нашій планеті може почати вирувати "червоний" геомагнітний шторм.

Ще 23 липня, тобто у вівторок, Сонце створило викид корональної маси (СМЕ), який пізніше вилетів у космос. Вчені кажуть, що СМЕ хоча і слабкий, однак він може спричинити магнітну бурю класу G1, тобто 5-бальну, вже 27 липня, коли прибуде на Землю, попередили на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather.

Водночас на сайті Meteoagent було оновлено графік сонячної активності. Цей ресурс складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Отже, 25 та 26 липня на Землі очікується низька сонячна активність в 2,3-3 бали. Однак 27 липня прогнозується 5-бальна магнітна буря.

Коли штормитиме

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що грозові дощі та зливи скоро повернуться в Україну. Синоптики поділились прогнозом, де буде найсильніша негода наприкінці липня.