Взял на встречу с Путиным не только собаку, но и Коленьку: что известно о любимом сыне Лукашенко

Недавно Коленька побывал с отцом на встрече с Путиным в России

Александр Лукашенко — президент Белоруссии с 1994 года, который в 2025 году был в седьмой раз переизбран на этот пост. У бацьки есть трое сыновей — двое старших Виктор и Дмитрий, а также младший и любимый — Коленка, которому всего 20 лет. Недавно Николай побывал с отцом на неформальной встрече с Путиным в России. Туда же Лукашенко взял и любимую собачку Умку.

"Телеграф" расскажет, что известно про любимого младшего сына Александра Лукашенко Коленьку, которому пророчат стать преемником отца-диктатора.

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Коленька — любимый сын и будущий преемник Лукашенко?

В официальном браке Александра Лукашенко с женой Галиной родились двое сыновей — Виктор и Дмитрий. Однако, как пишут СМИ, с того времени, как бацька стал президентом, он не живет с женой. В то же время в какой-то момент у Лукашенко появился еще один сын — Коленька.

По слухам, родила сына диктатору Ирина Абельская, бывший личный врач Александра Лукашенко и главный врач Республиканского медицинского центра Управления делами президента. Однако информацию о матери Коленьки президент никогда не комментировал.

Ирина Абельськая с Коленькой

А вот младший сын с самого детства стал публичной личностью. Отец-президент брал его с собой на разные политические и международные мероприятия и очень тепло отзывался о нем в общении с прессой. Со временем Коля и сам стал давать интервью и на равных сопровождать отца в рабочих визитах, в том числе и в Россию.

Лукашенко с Коленькой на встрече с Папой Римским. Фото: Getty Images

Известно, что Николай родился 31 августа 2004 года в Минске, скоро ему исполнился 21 год. Сейчас он студент Пекинского университета Хао Пина, в котором учится по программе обмена студентов, изучая биотехнологии в рамках совместной программы с Белорусским государственным университетом. При этом он часто бывает и в Беларуси и продолжает кататься с Лукашенко в Россию.

В СМИ есть информация о том, что Коленька считается завидным женихом. Он высокий, статный, образованный и очевидно очень обеспеченный молодой человек. Более того, его называют будущим преемником Александра Лукашенко.

Коленька часто посещает официальные мероприятия с отцом. Фото: Getty Images

К слову, бацька и сам не раз давал повод для этих слухов, как бы шутливо называя Коленьку своим преемником и будущим президентом Беларуси. Хотя сам Николай таких амбиций пока не проявляет. Парень увлекается хоккеем, биатлоном, играет на фортепиано, а также изучает языки.

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