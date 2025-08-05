Взяв на зустріч з Путіним не лише собаку, а й Коленьку: що відомо про улюбленого сина Лукашенка

Нещодавно Коленька побував із батьком на зустрічі з Путіним у Росії

Олександр Лукашенко — президент Білорусії з 1994 року, який у 2025 році був усьоме переобраний на цю посаду. Бацька має трьох синів — двох старших Віктора та Дмитра, а також молодшого та улюбленого — Коленку, якому всього 20 років. Нещодавно Микола побував із батьком на неформальній зустрічі з Путіним у Росії. Туди ж Лукашенко взяв і улюбленого песика Умку.

"Телеграф" розповість, що відомо про улюбленого молодшого сина Олександра Лукашенка Коленьку, якому пророкують стати наступником батька-диктатора.

Олександр Лукашенко Фото: Getty Images

Коленька — улюблений син та майбутній наступник Лукашенка?

В офіційному шлюбі Олександра Лукашенка з дружиною Галиною народилися двоє синів – Віктор та Дмитро. Проте, як пишуть ЗМІ, відколи бацька став президентом, він не живе з дружиною. Водночас, у якийсь момент у Лукашенка з’явився ще один син — Коленька.

За чутками, народила сина диктаторові Ірина Абельська, колишній особистий лікар Олександра Лукашенка та головний лікар Республіканського медичного центру Управління справами президента. Однак, інформацію про матір Коленьки президент ніколи не коментував.

Ірина Абельська з Коленькою

А ось молодший син з самого дитинства став публічною особистістю. Батько-президент брав його з собою на різні політичні та міжнародні заходи і дуже тепло відгукувався про нього у спілкуванні з пресою. Згодом Коля і сам став давати інтерв'ю і на рівних супроводжувати батька у робочих візитах, у тому числі й до Росії.

Лукашенко з Миколою на зустрічі з Папою Римським. Фото: Getty Images

Відомо, що Микола народився 31 серпня 2004 року у Мінську, незабаром йому виповнився 21 рік. Наразі він студент Пекінського університету Хао Піна, в якому навчається за програмою обміну студентів, вивчаючи біотехнології у рамках спільної програми з Білоруським державним університетом. При цьому він часто буває і в Білорусі, і продовжує кататися з Лукашенком до Росії.

У ЗМІ є інформація про те, що Коленька вважається завидним женихом. Він високий, статний, освічений і очевидно дуже забезпечений юнак. Більше того, його називають майбутнім наступником Олександра Лукашенка.

Коля часто відвідує офіційні заходи з батьком. Фото: Getty Images

До речі, батько і сам не раз давав привід для цих чуток, ніби жартівливо називаючи Коленьку своїм наступником та майбутнім президентом Білорусі. Хоча сам Микола таких амбіцій поки що не виявляє. Хлопець захоплюється хокеєм, біатлоном, грає на фортепіано, вивчає мови.

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