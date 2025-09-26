Загадочная "Черта": польская числовая станция внезапно заговорила по-русски (видео)

Загадочное радио из Варшавы передало послание агентам?

Загадочная польская числовая радиостанция Черта (S11a) вышла в эфир на частоте 8597 кГц. Передача продолжалась около 15 минут. Главная деталь — сообщение звучало на русском языке.

Факты

Польская числовая радиостанция Черта (S11a) вышла на частоте 8597 кГц с сообщением на русском языке

Числовые станции – это способ спецслужб передавать зашифрованные сообщения

Использование русского языка вероятнее всего указывает на специфическую аудиторию сообщения

Передающий центр расположен недалеко от Варшавы, а за эфирами, вероятно, стоят спецслужбы

Мощность сигнала была настолько высока, что его зафиксировали приемники по всей Европе, говорят наблюдатели. Черта (S11a) работает регулярно — дважды в неделю, чаще всего передавая нулевые сообщения. Но иногда в эфире звучат десятки пятизначных групп цифр, имеющих значение только для адресата. Частота меняется каждые четыре месяца. Телеграф разбирался, кто может стоять за этим.

Что такое числовые станции

Числовые станции – это инструмент связи спецслужб. В коротковолновом эфире слышны серии чисел, которые, на первый взгляд, выглядят как бессмысленные последовательности. Расшифровать их можно только с помощью одноразовых блокнотов — ключей, которые есть только у отправителя и адресата. Для рядового слушателя это шум, для агента — конкретные приказы.

Подобные передачи известны еще со времен Холодной войны. Исследователи считают, что в Польше они активно работают с 50-х годов. Сегодня в Варшавском регионе действует целый ряд передатчиков, транслирующих программы семейства E11, S11a, F03 и P03.

Что необычно в передаче нового сообщения

В предыдущие годы Черта выходила в эфир преимущественно на польском или английском. Использование русского языка может означать, что сообщение предназначено для конкретной аудитории.

Где расположена станция и кто стоит за эфирами

По данным польских расследователей, передающий центр находится недалеко от Варшавы. Данные отличаются, говорят о районе Хотомув севернее Варшавы, в пользу этого свидетельствуют прекращение передач во время гроз в этом районе. Другой вариант Фаленты южнее. Последняя локация очень интересная. Там расположен военный объект, известный как Пухали-Фаленты, принадлежащий воинской части 2414 года. На территории можно увидеть десятки антенн, и именно они, по свидетельствам радиолюбителей, передают загадочные сигналы.

Антенны на территории

Исторически подобные трансляции связывали с разведкой. После роспуска Управления государственной охраны (UOP) в 2002 году осталось две спецслужбы — AW и ABW. Однако архивные документы и технические наблюдения свидетельствуют, что оператором Черты скорее является Служба военной разведки Польши.

Ранее Телеграф рассказывал о так называемом Радио Судного дня, которое иногда передает загадочные и малопонятные сообщения. В последний раз в эфир она выходила 25 августа 2025 года, передав набор букв и цифр.