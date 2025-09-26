Загадкова "Черта": польська числова станція раптово заговорила російською (відео)

Загадкове радіо з Варшави передало послання агентам?

Загадкова польська числова радіостанція Черта (S11a) вийшла в ефір на частоті 8597 кГц. Передача тривала близько 15 хвилин. Головна деталь — повідомлення лунало російською мовою.

Факти

Польська числова радіостанція Черта (S11a) вийшла на частоті 8597 кГц із повідомленням російською мовою

Числові станції — це спосіб спецслужб передавати зашифровані повідомлення

Використання російської мови найімовірніше вказує на специфічну аудиторію повідомлення

Передавальний центр розташований неподалік Варшави, а за ефірами, ймовірно, стоять спецслужби

Потужність сигналу була настільки високою, що його зафіксували приймачі по всій Європі, кажуть спостерігачі. Черта (S11a) працює регулярно — двічі на тиждень, найчастіше передаючи нульові повідомлення. Але інколи в ефірі звучать десятки п’ятизначних груп цифр, які мають значення лише для адресата. Частота змінюється кожні чотири місяці. "Телеграф" розбирався, хто може стояти за цим.

Що таке числові станції

Числові станції — це інструмент зв’язку спецслужб. У короткохвильовому ефірі чути серії чисел, які, на перший погляд, виглядають як безглузді послідовності. Розшифрувати їх можна лише за допомогою одноразових блокнотів — ключів, які є тільки у відправника й адресата. Для пересічного слухача це шум, для агента — конкретні накази.

Подібні передачі відомі ще з часів Холодної війни. Дослідники вважають, що у Польщі вони активно працюють із 1950-х років. Сьогодні у Варшавському регіоні діє ціла низка передавачів, які транслюють програми родини E11, S11a, F03 та P03.

Що незвичного в передачі нового повідомлення

У попередні роки Черта виходила в ефір переважно польською або англійською. Використання російської мови може означати, що повідомлення призначене конкретній аудиторії.

Де розташована станція та хто стоїть за ефірами

За даними польських розслідувачів, передавальний центр знаходиться неподалік Варшави. Дані різняться, кажуть про район Хотомув на північ від Варшави, на користь цього свідчать припинення передач під час гроз в цьому районі. Інший варіант Фаленти на південніше. Остання локація — вельми цікава. Там розташований військовий об’єкт, відомий як Пухали-Фаленти, що належить військовій частині 2414. На території можна побачити десятки антен, і саме вони, за свідченнями радіоаматорів, передають загадкові сигнали.

Антени на території

Історично подібні трансляції пов’язували з розвідкою. Після розпуску Управління державної охорони (UOP) у 2002 році залишилися дві спецслужби — AW і ABW. Проте архівні документи та технічні спостереження свідчать, що оператором Черти радше є Служба військової розвідки Польщі.

Раніше "Телеграф" розповідав про так зване "Радіо Судного дня", яке іноді передає загадкові та малозрозумілі повідомлення. Востаннє в ефір вона виходила 25 серпня 2025 року, передавши набір літер та цифр.