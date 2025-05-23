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На радио "Судного дня" прозвучали новые загадочные слова: что после таких посланий происходило раньше

Автор
Анастасия Мокрик
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Радио "Судного дня" опять подало сигналы
Радио "Судного дня" опять подало сигналы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти коротковолновые сигналы, содержащие непонятные слова и числовые коды, вызывают интерес экспертов и общественности уже не первое десятилетие

Так называемая радиостанция "Судного дня" УВБ-76 за последнее время передала несколько загадочных сигналов. Необъяснимые сообщения стали появляться перед началом разговора американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, а также после него.

Перед началом беседы 19 мая радиостанция передала загадочное сообщение закодированное сообщение: "НЖТЫ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573". А 22 мая было отмечено два сигнала: "НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4220 7856" и "НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726 4703". Первый сигнал был в 13:13, а второй — в 14:24.

Стоит отметить, что загадочные сообщения радиостанция передала и перед началом полномасштабной войны в Украине. Тогда можно было расслышать слово "ЛЕСОЛЕД".

Что такое радиостанция "Судного дня"

УВБ-76 – российская коротковолновая радиостанция системы "Монолит" на частоте 4625,0 кГц. Дежурный оператор радиостанции передает радиограммы с использованием фонетического алфавита, так называемые монолиты.

По данным 2016 года, центрами вещания являлись Воронеж, Псков и поселок Бугры Ленинградской области РФ. В июле 2018 с помощью общедоступной сети SDR-радиоприемников KIWI было подтверждено расположение передатчика в передающем радиоцентре 60 узла связи "Вулкан" Министерства обороны России (поселок Кэрро Ленинградской области).

Отметим, что о реальном назначении УВБ-76 до сих пор ничего неизвестно, хотя работать она начала в 1970-х годах. Считается, что радиостанция УВБ-76 принадлежит Вооруженным силам РФ. Но официально это не подтверждено. В западных СМИ популярна версия, что "жужжалка" является частью системы советских времен "Периметр" (другое название — "Мёртвая рука") и в случае ядерной атаки на Россию или потери связи с военным командованием автоматически активирует ответный удар.

До 1992 года слова и фразы в эфире УВБ-76 звучали раз в несколько лет. В дальнейшем радиолюбители фиксировали рост голосовых сообщений. В 2000-х годах станция передавала сообщения еженедельно, а иногда и каждый день. Затем активность значительно упала. Радиостанция была очень активна в январе и феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину. Интересно, что эфир станции не раз взламывали и запускали там музыку.

Последние сообщения "Судного дня"

11 декабря 2024 года 11 декабря с 09:09 до 17:14 было передано рекордное количество сообщений. В ходе 24 передач прозвучали 30 слов, в том числе такие: "азбука", "нанайка", "неупругий", "бильярд", "геенна", встречались и непонятные, например, "панкосвод", "онероруст" или "втузотюк". В нескольких сообщениях передали ряд слов, так, в одном случае упоминались слова "безотходный" и "кризотютя", в другом — "кошомох" и "бандеролька".

С начала 2025 года также было большое количество сигналов от радиостанции. За один только февраль станция вышла в эфир 46 раз. 10 марта радио снова выдало необычные звуки. В одном из сообщений удалось разобрать слово "водоклев". Второе сообщение, переданное в 15:50, было словом "аккордеон".

Затем 15 апреля в эфире радиостанции прозвучали четыре загадочных сообщения в течение одного дня. В них были сказаны следующие слова: "нептун", "тимус", "лисоплащ", "нутобакс".

Вечером 19 мая 2025 года перед разговором Трампа и Путина в 16:15 впервые за долгое время вышла в эфир и передала сообщение "НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573". В 19:47, после завершения разговора лидеров США и России, радиостанция снова вышла в эфир, передав сообщение "НЖТЫ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529". Значение этих сообщений осталось загадкой.

А 22 мая было отмечено два сигнала: "НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4220 7856" и "НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726 4703". Первый сигнал был в 13:13, а второй — в 14:24.

Что говорит искусственный интеллект

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok, что означают загадочные сообщения радиостанции "Судного дня".

Он ответил, что после последних трансляций не было четко задокументированных последствий, напрямую связанных с этими сообщениями. Но их время нередко совпадает с важными геополитическими событиями. При этом, эксперты призывают не эскалировать панику, отмечая, что сообщения могут быть только тестами работоспособности станции.

После прошлых случаев не было четких последствий. Однако совпадения с важными событиями подчеркивают ее потенциальную роль как индикатора геополитического напряжения.

В то же время ChagGPT отвечает, что слова "БЕЗЗЛОБИЕ" и "ХРЮКОСТЯГ" в последних сигнала не имеют очевидного смысла и, вероятно, используются в качестве кодовых обозначений. Также есть мнение, что подобные сообщения предназначены для передачи зашифрованных инструкций определенным получателям. При этом их точное значение остается неизвестным.

Мнения о сообщениях радиостанции "Судного дня"

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии 24 каналу высказал свое мнение о сигналах радиостанции до и после переговоров Путина и Трампа. Он подчеркнул, что для России характерно использовать секторальные эксклюзивные средства информирования.

Маломуж добавил, что в России все системы передачи информации являются контролируемыми. Под прикрытием их используют спецслужбы для донесения нужных данных. Это нужно, чтобы дезориентировать население, не дать никому узнать, что происходит в Кремле.

"Эксклюзивная информация о переговорном процессе могла быть в закрытой части. По замыслу, очень редко становится известно об источнике информации. Так радиостанция эксклюзивно передает данные, что повышает уровень доверия", — отметил он.

По словам генерала, эта передача однозначно была контролируемой, поскольку иначе в России не происходит. Обычно ФСБ контролирует данные процессы.

В апреле текущего года немецкий таблоид Bild писал, что радио проявило подозрительную активность, как перед полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 года. Эксперты-шифровальщики увидели в этом скрытые подсказки к возможному весеннему наступлению России. Однако другие аналитики придерживаются мнения, что в необічной последовательности слов, вероятно, ничего не зашифровано на самом деле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2025 года Часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к полуночи, до 89 секунд.

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