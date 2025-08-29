В Одессе звучало российское радио. Как это возможно (видео)

Пользователи в сети удивлены

В Одессе сняли довольно странный инцидент. Ведь в авто вместо украинской радиостанции, начала играть российская.

Соответствующие видео распространяют местные паблики. Отмечается, что автомобиль сам поймал радио страны-агрессорки.

На видео видно, как женщина снимает панель автомобиля с радио, где играет не украинская музыка. Слышно, что звучит русский язык, да еще и с призывами к поступлению на военные специальности в университетах, колледжах РФ. Автор видео шокирован этим, она так и не поняла, что произошло и почему звучала российская радиостанция.

В комментариях многие разделили эмоции женщины, ведь не понимали, почему это возможно. Однако сколько поддерживался такой сигнал и удалось ли переключить радиостанцию неизвестно.

Почему в Одессе может ловить российское радио

Одной из причин может служить то, что над водной поверхностью – Черное море, сигнал распространяется быстрее и лучше. Ведь нет препятствий через, которые он притупляется. Поэтому достаточно часто стандартная длина сигнала может превышать 10 км.

Кроме того, не следует забывать, что Одесса достаточно близко к временно оккупированному Крыму, где регулярно крутят российскую пропаганду. На полуострове развернуто множество передатчиков, которые могут специально "целиться" в Украину, и как следствие звучать там. Одесса как раз попадает в эту условную зону покрытия.

