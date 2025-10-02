Вместе более 18 лет и воспитывают двоих детей: что известно о жене премьера Британии Стармера

Политик сделал предложение своей избранницей на отдыхе в Греции

Кир Стармер — премьер-министр Великобритании, который более 18 лет состоит в браке с женой Викторией. К ее персоне приковано внимание СМИ после того, как Стармер возглавил британское правительство в июле 2024 года.

Что нужно знать:

Стармер познакомился с будущей женой в начале 2000-х

Жена Стармера работает в сфере здравоохранения

Супруги воспитывают двоих детей

"Телеграф" расскажет больше о жене британского премьер-министра, а также как началась их история любви.

Что известно о Виктории Стармер

Виктория Александер родилась в Лондоне. Ее отец еврейского происхождения работал преподавателем экономики, а мать – врачом. У Виктории также есть сестра Джудит. Дочерей воспитывали в традициях иудаизма.

Виктория училась в школе Ченнинга в Хайгейте и получила образование по юриспруденции и социологии в университете Кардиффа. В 1995–1996 годах она была президентом студенческого союза. Вскоре она устроилась на работу в юридическую фирму в Сохо Hodge Jones&Allen. Там она сосредоточилась на проблемах уличной преступности.

Виктория Стармер, фото Getty Images

Виктория познакомилась со Стармером в начале 2000-х годов. Тогда он работал старшим адвокатом в Doughty Street Chambers. Женщина не сразу ответила взаимностью и сначала вела себя довольно сдержанно. Однако впоследствии между ними начали развиваться отношения.

В 2004 году Виктория и Кир заручились, а через 3 года сыграли свадьбу в имении Фенес в Эссексе. В настоящее время Виктория работает в Национальной службе здравоохранения. Она рассказывала, что работа позволяет видеть реальные проблемы людей. Жена политика отмечала, что продолжит работать в сфере здравоохранения, даже если ее супруг вступит на должность премьер-министра.

Виктория и Кир Стармер, фото Getty Images

Семья Стармеров проживает в доме в Камдене, стоимость которого составляет около 1,75 миллиона фунтов стерлингов. Таунхаус расположен в избирательном округе Стармера Голборна и Сент-Панкраса. Виктория и Кир воспитывают сына и дочь. Жена Стармера учит детей еврейским традициям, а также запрещала им есть мясо до 10 лет, поскольку сама его не употребляет.

Жена Стармера в элегантном наряде, фото Getty Images

В общем Виктория не любит публичность, однако перед выборами поддерживала мужа и посещала с ним разные мероприятия. На публике женщина появляется в сдержанных образах – выбирает классические фасоны и спокойные цвета.

Виктория Стармер выбирает элегантные наряды, фото Getty Images

Виктория и Кир Стармер вместе более 18 лет, фото Getty Images

Виктория поддерживала мужа на выборах, фото Getty Images

